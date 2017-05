COSPEDAL RECUERDA A PODEMOS QUE LA POLÍTICA DE DEFENSA NO SE GUÍA “POR CONCEPTOS TRASNOCHADOS DE CAFÉ DE FACULTAD”

Etiquetas

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, respondió este miércoles a los diputados de Podemos que la política del Gobierno en materia de defensa y acción exterior no se guía ni por “prejuicios” ni por “conceptos trasnochados de café de facultad”.Así respondió la ministra, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, a una pregunta del diputado de Podemos Pablo Bustinduy sobre el enfoque del Ejecutivo en materia de defensa con EEUU tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.La titular de Defensa dejó claro que las relaciones con EEUU tras la llegada de Trump al poder son “las que corresponde tener con el Gobierno del principal socio estratégico y de defensa de España”. Esto le permitió afirmar que la política del Gobierno en materia de defensa y acción exterior “no se puede guiar por prejuicios ni tampoco por conceptos trasnochados de café de facultad”.Constató que la relación con EEUU es “muy rica y multidisciplinar” y señaló que mantener una buena sintonía con la Casa Blanca permite defender la seguridad de las familias españolas. “Desde ese punto de vista, el Gobierno está cumpliendo con su deber”, sentenció.Por último, indicó que la relación con EEUU es la propia de dos “socios y aliados” y se basa en la “confianza mutua” con independencia de quien sea el inquilino de la Casa Blanca.Por su parte, Bustinduy indicó que desde que Trump asumió el poder ha tomado una serie de medidas que socavan la separación de poderes en EEUU, lesionan los derechos de las minorías y “arrebatan” la cobertura sanitaria a buena parte de los estadounidenses.También acusó al presidente de EEUU de llevar a cabo ataques “sin autorización” de la ONU, de iniciar una “carrera armamentística” y de azuzar una “tensión nuclear” en la Península de Corea. Ante esta situación, lamentó que el Gobierno haya nombrado embajador en Washington a Pedro Morenés – “a quien no se le conoce experiencia diplomática pero sí vínculos con la industria armamentística”-, “avalase” un “ataque militar ilegal” desde Rota y haya incrementado un 32% los presupuestos de Defensa.Tras recordar las consecuencias de la “deriva belicista” emprendida en su momento por el expresidente del Gobierno José María Aznar, exigió a Cospedal que no convierta a España en un “vasallo de nadie y menos de un Gobierno peligroso” como el de Trump.