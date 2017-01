La CUP no da credibilidad a las declaraciones del "megalómano" Vidal

Etiquetas

La diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant no ha dado credibilidad a las declaraciones del ya dimitido senador de ERC Santi Vidal, y las ha atribuido a que es una persona "con necesidad de notoriedad y un poco megalómano".

Lo ha declarado este viernes en los pasillos del Parlament justo antes de saberse la dimisión de Vidal, que ha argumentado que sus palabras "tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad".

Minutos antes de su renuncia, Reguant había pedido que se apartara de la vida pública y política, y que ERC reaccionara porque las palabras de Vidal son falsas y hacen "un flaco favor" al proceso independentista.

"El rigor y la determinación para afrontar el conflicto democrático y político que tenemos con el Estado es absolutamente necesario. Declaraciones, informaciones y charlas de este tipo son incompatibles, restan seriedad y credibilidad", ha advertido Reguant.

Sobre que la Fiscalía General haya ordenado a la catalana investigar si el Govern tiene datos fiscales ilegalmente como dijo Vidal, a Reguant no le sorprende porque "la Fiscalía lo investiga todo", pero ha añadido que el problema está en que se hagan declaraciones como las del ya exsenador.

Sí ha negado que esto afecte a la decisión que el Consell Polític de la CUP tome el sábado sobre apoyar o no los Presupuestos: "La militancia de la CUP tiene suficiente criterio para saber qué es cierto y qué no, para dirimir políticamente las cosas más allá de declaraciones o salidas de tono que no son correctas".