Chivite optará a la reelección en las primarias del PSN que podrían celebrarse el 16 de julio

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha anunciado que optará a revalidar el cargo en las primarias de la formación, que previsiblemente se celebrarán el próximo 16 de julio.

Así lo ha dado ha conocer este miércoles en rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional de la formación en la que se han abordado las fechas para el futuro congreso del PSN. Si el Comité Regional del próximo 3 de junio aprueba las fechas, las primarias a la Secretaría General de los socialistas navarros serían el próximo 16 de julio y el congreso el fin de semana del 29 de julio.

Asimismo, las diferentes agrupaciones están celebrando reuniones para elegir los delegados que participarán en el 'congresillo' del domingo en Milagro que elegirá la lista de los delegados navarros en el Congreso del PSOE.

"Emprendimos un camino en diciembre de 2014 en el que hemos conseguido algunas cosas, pero en las que tenemos mucho camino que andar y muchos retos por conseguir", ha valorado Chivite. "Los dos procesos electorales generales, el proceso electoral de Navarra y las cuestiones internas no nos han permitido conseguir los objetivos que nos marcamos", ha reconocido la secretaria general del PSN, que ha asegurado que sigue "con la misma ilusión que al principio".

A DISPONIBILIDAD DE SÁNCHEZ "PARA UN PSOE MÁS FUERTE"

Por otro lado, la dirección del PSN por "unanimidad" se ha puesto a disposición de Pedro Sánchez "para sumar, para apoyar, para un PSOE más fuerte" que "sea una referente de la izquierda, una alternativa sólida, fiable para ganar un espacio de mayoría social que nos lleve al Gobierno". "Hay muchas personas que están esperando que el PSOE lidere el futuro de este país y son esas personas a las que nos tenemos que arrimar para recuperar la confianza de millones de españoles", ha asegurado María Chivite.

"Se han generado unas altas expectativas que Pedro Sánchez debe cumplir y que va a tener al PSN para intentar" cumplir con ellas y "remar en la misma dirección", ha expuesto.

La Comisión Ejecutiva Regional ha valorado, también por unanimidad, "lo positivo de la alta participación" en las primarias, superior al 82%, que "demuestra" que "la militancia quiere participar, quiere formar parte de las decisiones importantes de este partido" y que "era un deseo ampliamente mayoritario contar ya con un liderazgo y con un equipo que se pusiera al frente del rumbo del PSOE".

Chivite ha considerado que "este proceso ha sido excesivamente largo" y en este tiempo "no hemos sido, como PSOE, referente en instituciones tan importantes como el Congreso de los Diputados, pero sobre todo no hemos sido referente para la ciudadanía" porque "sobre todo estábamos dedicados a procesos internos". "Hemos dado mucho que hablar, no por nuestras propuestas sino por el proceso interno que teníamos abierto", ha indicado.

La Comisión Ejecutiva Regional del PSN considera, asimismo, necesario "trasladar una imagen de fortaleza interna, de unidad, de la necesidad de remar todos en la misma dirección". "Esto significa que este capítulo está ya cerrado, que todos somos socialistas y que estamos todos en el mismo barco", ha subrayado.

SANTOS CERDÁN NO SEGUIRÁ COMO SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN DEL PSN

Por otra parte, María Chivite ha anunciado que Santos Cerdán, del equipo de la candidatura de Pedro Sánchez, no seguirá al frente de la Secretaría de Organización del PSN.

Visiblemente emocionada, Chivite ha asegurado que "solo tenemos palabras de agradecimiento" para Santos Cerdán que "ha sido el pilar fundamental de nuestra dirección y esperemos que siga siendo también el pilar fundamental del PSOE en la responsabilidad en que Pedro Sánchez decida ponerle".

La dirigente socialista ha hecho una valoración "muy positiva" y ha afirmado que "vendrá bien a Navarra y al PSN" que Cerdán "vaya a formar parte de las altas esferas del PSOE" porque "la nueva dirección tendrá a alguien que entiende perfectamente cuál es la idiosincrasia de Navarra, cuál es la idea que tiene el PSN para el futuro de nuestra Comunidad".

"Da un salto cualitativo en sus expectativas políticas pero también, desde un punto de vista absolutamente egoísta, lo voy a echar en falta aquí", ha reconocido.