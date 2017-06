Cifuentes llega a la comisión tras un 'paseíllo' de apoyo y aplausos de su equipo más cercano

Etiquetas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha llegado a este mediodía a la sala José Prat de la Asamblea de Madrid arropada por más de una treintena de miembros de su equipo y personas más cercanas, que le han realizado un 'paseíllo' de aplausos a ambos lados del pasaje que une el edificio de grupos con el edificio institucional del Parlamento regional.

Cifuentes, que había venido hora y media antes a la Cámara, ha realizado el 'paseíllo' sonriente y acompañada de su 'número dos', Ángel Garrido. Entre una nube de periodistas ha entrado al edificio institucional a la sala donde comparece en la comisión de investigación sobre corrupción política para explicar su papel en la adjudicacion de dos contratos de la cafetería de la Asamblea a una empresa de Arturo Fernández.

Entre las personas que han arropado a la presidenta de la Comunidad antes de su comparecencia en la comisión se podrían observar miembros del Ejecutivo regional y diputados regionales del PP.

La presidenta regional ha asegurado que ella no ha pedido que nadie viniera a arroparla aunque le ha resultado "agradable" el apoyo recibido "de diputados y personas próximas", a los que agradece "la muestra de cariño". "No considero que sea circo que venga personas a apoyarme, me parece un circo más otras cosas", ha dicho antes de acceder a la comisión a los medios.

Asimismo, ha señalado que estaba deseando dar explicaciones y "demostrar que esos contratos fueron legales y que su actuación ha sido siempre actuando conforme a la legalidad y de forma correcta".

"Hemos pedido la comparecencia de once personas, políticas y técnicos para explicar de qué manera se ha llevado a cabo todo el procedimiento. Pero ha ocurrido algo atípico en una comisión. Lo normal es que se estudia antes la documentación, comparecen los técnicos y luego los políticos. Y ahora ha sido al contrario. Lo que querían es que yo compareciera en solitario y en exclusiva. No hay interés en conocer la verdad, sólo un linchamiento político en un terreno que quieren embarrar", considera.

La dirigente regional cree que la oposición ha pretendido con su citación de hoy que se la relacionara con la corrupción cuando ella "lo que ha hecho siempre ha sido combatir corrupción y la tolerancia cero contra la corrupción".

"Vengo tranquilísima. El proceso fue transparente, cristalino, con informes favorables y jurídicos de los técnicos, con decisiones tomadas por unanimidad de todos los órganos y grupos partidos. Tanto el juez como el fiscal ha desechado el informe policial. Es sorprendente el valor que le está dando Ciudadanos y Podemos de informe policial y convertirlo en algo probatorio y crear un juicio paralelo", ha concluido.