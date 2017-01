Clavijo comparecerá en el Parlamento el 7 de febrero para explicar los acuerdos de la Conferencia de Presidentes

Etiquetas

El presidente del Consejo de Gobierno, Fernando Clavijo, ha alcanzado este lunes un acuerdo con los grupos parlamentarios para comparecer el próximo 7 de febrero en la Cámara regional para informar de los acuerdos alcanzados en la última Conferencia de Presidentes.

Así lo ha explicado a los periodistas la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, a la salida de una reunión entre los grupos y el Gobierno, en la que también se ha acordado la creación de una comisión de trabajo --se nombrará un representante por grupo-- "independientemente" de lo que se pueda hacer en el Parlamento.

Según Dávila, es el momento de pedir a los diputados "trabajo y trabajo" para alcanzar acuerdos sobre los principales temas que se abordaron en la Conferencia como la financiación autonómica, la violencia de género o la educación, entre otros.

Asimismo, ha dicho que cada consejero comparecerá en comisión parlamentaria, a petición propia, para exponer la situación de cada Consejería, insistiendo en que toca "ponerse a trabajar" porque se acerca la conferencia sectorial de empleo o el debate sobre la reposición de los empleados públicos en las administraciones.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno central prorrogue los presupuestos en 2017, ha destacado que para España, y especialmente para Canarias, "es importante" que las cuentas no se prorroguen, y por ello, espera que el presidente, Mariano Rajoy, logre un "amplio acuerdo".

La portavoz del Grupo Popular, Australia Navarro, ha garantizado que su grupo a va a colaborar "desde el minuto uno" con el Gobierno regional, pero ha aclarado que primero quieren escuchar al presidente en el Parlamento porque "Canarias tiene mucho que decir", especialmente en el caso de la financiación autonómica, porque si se desvincula definitivamente el REF, obtendría unos 400 millones adicionales.

El portavoz de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha valorado que Clavijo quiera comparecer ante el Parlamento, dejando claro que el asunto más importante de la Conferencia de Presidentes fue la financiación autonómica, una tarea en la que el archipiélago "se juega mucho" porque un nuevo acuerdo "es vital para recolocar a Canarias en una situación más justa".

No obstante, ha confesado que su grupo no está "muy esperanzado" en que el acuerdo sea rápido o se den las condiciones porque Rajoy ha dicho que no va a haber recursos adicionales. "Si no hay borrón y cuenta nueva, es mala noticia para Canarias", ha explicado.

Noemí Santana, portavoz de Podemos, ha destacado que el presidente vaya al Parlamento en lugar de "políticas de despacho", ya que "si se quiere hacer trabajo en equipo", las reglas del juego deben marcarlas "entre todos".

Ha justificado su ausencia en la primera reunión en que no era un "trabajo serio" porque se organizó cuatro días antes de la Conferencia y "no se daban los temas. "Era una reunión de cara a la galería, resultaba un paripé", ha comentado.

PODEMOS RECHAZA LOS "DEBATES DESCAFEINADOS"

Por eso, ahora han acudido a la llamada del presidente para hacer las cosas con "efectividad y eficacia", especialmente con la financiación autonómica, criticando que lleven a cabo "debates descafeinados" en el Parlamento para después "tomar decisiones en un despacho".

"Es un golpe a la democracia", ha apuntado, admitiendo que todos los grupos políticos comparten el diagnóstico de que "Canarias está infrafinanciada" y siempre ha estado a la cola aunque hagan "trampitas" introduciendo el REF.

Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Mixto (ASG), ha destacado que se abren ahora "tres procesos de diálogo", el político, en el Parlamento y las Cortes, el social, con las comisiones de trabajo y los agentes, y el territorial.

Ha destacado que este periodo abierto hoy "se hace con la mejor voluntad para que haya transparencia y diálogo", insistiendo en que se debe "trabajar de forma razonada" en la modificación del sistema de financiación "para que haya una posición de fortaleza" cuando toque negociar con las Comunidades.

Según Curbelo, "al no haber recursos adicionales hay que trabajar muy fuerte para que criterios como el de la insularidad se tomen en cuenta y vale la pena que la sociedad canaria se implique para fortalecer la posición".

LAVANDERA SE MUESTRA "ESCÉPTICO"

El portavoz del Grupo Socialista, Iñaki Lavandera, ha valorado también la "voluntad de consenso" de Clavijo por comparecer ante la Cámara, aunque se ha mostrado "escéptico" con el posible cambio del sistema de financiación porque Rajoy "se pone la venda antes de la herida" al decir que hay menos recursos económicos que antes de la crisis.

El presidente del Grupo Nacionalista, Antonio Castro, ha remarcado

el "diálogo fluido y el consenso" que se abre en Canarias entre el Gobierno y los grupos parlamentarios en una etapa política en la que "están en revisión" los principales problemas de los ciudadanos como el empleo, la financiación autonómica o el estado del bienestar.

En esa línea, ha dicho que tras la reunión de este lunes "ha quedado muy claro" que el presidente quiere "contar con los grupos" y estos "han tendido la mano", sin que eso signifique "abstraer" el debate parlamentario, sino que se trata de "reforzar" los acuerdos en Canarias y su posición negociadora.