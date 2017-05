Compromís, PSOE y Podemos se unen contra la "cacicada" de los vetos a enmiendas valencianas a los Presupuestos

Etiquetas

Diputados valencianos de Compromís, el PSOE y Unidos Podemos han coincidido este martes en reprobar el veto del Gobierno a enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado para aumentar las inversiones en la Comunidad Valenciana, una decisión que tachan de "cacicada", y no descartan recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional.

El diputado de Compromís en el Congreso, Ignasi Candela, ha reunido este martes a diputados de Alicante, Castellón y Valencia de Unidos Podemos y del PSOE para exigir un aumento de las inversiones públicas en la Comunidad Valenciana, ya que, según él, los PGE colocan a su comunidad a la cola de las inversiones, por lo que es necesario hacer "un frente común" para denunciar esta discriminación.

A la cita no han acudido los representantes valencianos del Partido Popular y de Ciudadanos, que han rechazado asistir al encuentro ya que mantienen un pacto para sacar adelante el proyecto de Presupuestos Generales de 2017.

La reunión ha coincidido con la decisión de la Mesa del Congreso de rechazar, con los votos del PP y de Ciudadanos, los recursos de estos partidos contra un primer veto a casi dos centenares de enmiendas parciales presentadas a los Presupuestos, entre ellas las relativas a la Comunidad Valenciana.

Para Candela, el veto a las enmiendas es "una cacicada más de un Gobierno de corruptos" y ha declarado que lo que están haciendo PP y Cs de rechazar enmiendas presentadas por la oposición "no se ajusta al reglamento".

RECURRIR AL TC

En representación del PSOE, el diputado Julián López ha remarcado que, en caso de que el Gobierno rechazase todos los recursos interpuestos por la oposición en la Mesa del Congreso, se podría llevar la cuestión al Tribunal Constitucional, puesto que se están vulnerando los derechos de los parlamentarios y de las personas a las que representan.

"La Comunidad Valenciana padece un déficit de inversión e infraestructuras pero también un déficit derivado del modelo de financiación autonómica", ha querido señalar el diputado socialista. Por ello, ha explicado que las enmiendas presentadas por Compromís, PSOE y Unidos Podemos solo tratan de "compensar" ese déficit de inversión del Estado en la comunidad. "El presidente del Gobierno ha decidido amordazar el debate de las enmiendas y no admitirlas para impedir la aprobación", ha añadido.

Ángela Ballester, la diputada valenciana de Unidos Podemos, ha recalcado que al PP lo que no le gusta es la "pluralidad parlamentaria", que es nueva para ellos, por lo que tratan de "impedir" ese debate. No obstante, según ella, esto "no le va a ahorrar al PP dar las explicaciones que tiene que dar a los valencianos".