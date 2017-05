Compromís respaldará la moción de censura a Rajoy por "higiene democrática y salud pública"

Etiquetas

El diputado nacional de Compromís por Alicante, Ignasi Candela, ha argumentado que la formación valencianista respaldará la moción de censura planteada por Unidos Podemos al presidente del Gobierno, el 'popular' Mariano Rajoy, por "higiene democrática y salud pública".

En atención a los medios en Alicante, antes de reunirse con el grupo de Compromís en el Ayuntamiento, Candela ha indicado que el Partido Popular "no puede estar ni un minuto en el Gobierno de este país" y ha esperado que "otros también la apoyen".

Así, se ha dirigido a la presidenta de la Junta de Andalucía y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, a la que ha dicho que la moción de censura de Podemos "no es contra su partido o contra ella".

"La ciudadanía no puede esperar a los partidos, sino que los partidos políticos deben estar a la altura de la ciudadanía. El mayor aliado de la corrupción es dilatar el tiempo y que no se haga nada a nivel político", ha opinado y, por ello, ha sostenido que Compromís respaldará la moción de censura porque "no lo vamos a tolerar".

Ignasi Candela también se ha dirigido a Susana Díaz en relación a las críticas de la presidenta de Andalucía a los partidos de la "izquierda inútil", entre ellos Compromís, que no permitieron el debate de la moción presentada en el Senado por el PSOE sobre el Corredor Mediterráneo, sobre lo que ha manifestado: "Corredor Mediterráneo, playa; Corredor Central, no playa. Eso para que lo tenga presente".

ENMIENDAS A LOS PGE

Por otra parte, el diputado de Compromís ha esperado que los diputados nacionales del PP y Ciudadanos (Cs) por la provincia sean capaces "de desligarse tanto de la dirección de Madrid como de la de Barcelona para defender los intereses de Alicante".

A ese respecto, ha tildado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la Comunitat de "tremendamente regresivos" y, por ello, ha preguntado "por escrito" al Gobierno "qué partidas irán destinadas a la corrupción; no a luchar contra la corrupción". "Se está demostrando que no son casos aislados, casos aislados son la gente decente dentro de las estructuras del PP", ha concluido.