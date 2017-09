Las Corts apoyan la tasa turística con el respaldo de Compromís y Podemos y la abstención del PSPV

Etiquetas

El pleno del Debate de Política General concluyó en la madrugada de este viernes con el apoyo de la Cámara a la implantación de una tasa turística planteada por Podemos que ha contado con el apoyo de Compromís y de cinco diputados no adscritos --los cuatro ex de Cs y la ex de Podemos--, frente a la abstención de PSPV y Ciudadanos y el rechazo del PP.