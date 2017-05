Cs de la Asamblea de Madrid impulsará una ley para que los ediles no puedan ser también diputados

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este martes que su Grupo impulsará una ley para eliminar aforamientos en el Parlamento regional "pese al bloqueo de PP y PSOE" y para que los concejales y alcaldes no puedan ser también diputados autonómicos.

En un desayuno informativo que ha protagonizado hoy en Madrid, Aguado también ha apostado por limitar los mandatos a ocho años y por reformar la Cámara de Cuentas para que sean más fiscalizable las administraciones públicas. También quiere cambiar la legislación en el Canal de Isabel II para que siga siendo "100 por cien pública" y más transparente "porque si no acabará pasando lo que ya ha pasado".

"Y todo ello lo hacemos con 17 diputados, que desde mi punto de vista son los más rentables de toda la Asamblea. Personas normales de la sociedad civil haciendo cosas extraordinarias. Sería imposible sin miles de votantes que están hablando con sus vecinos intentándoles convencer de que nuestros sueños son mucho más fuertes que los miedos y que la ilusión por transformar el país es mucho más fuerte que la desilusión y la desesperanza", ha subrayado.

Al principio de su intervención, el líder regional de Cs ha señalado que su llegada a la política es "un sueño personal y colectivo" porque estaba cansado del bipartidismo, ya que PP y PSOE "se habían convertido en herramientas centradas en ganar las elecciones". También ha reivindicado el progresismo liberal de su partido.

"Se puede ser liberal y progresista. No es que no se pueda ser, sino que es lo mejor. Unos decían que eran liberales pero querían controlar los consejos de administración de las cajas y las televisiones o llevaban la mayor subida de los impuestos o creaban riquezas pero sólo en unas cosas. Otros reivindican medidas progresistas en Sanidad, en Educación, en Dependencia, pero siempre se les olvida cómo se paga. Para tener una Sanidad y Educación fuerte necesitamos generar riqueza para pagar esto. No queremos ir a los hospitales con la tarjeta entre los dientes. Queremos una educación pública fuerte y hay que pagarlo. Y para ello hay que apoyar a quienes generan riqueza, como los autónomos, las pymes... Es la única forma de tener un Estado social y de bienestar fuerte", ha dicho.

Después de recordar que sus ideas o partidos parecidos al suyo gobiernan en varios países europeos, entre ellos Francia, el portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional ha destacado que ellos "han nacido en el centro". "Llegamos a la Asamblea como un barco con 129 diputados y hemos coincidido con distintos compañeros de viaje. Con diputados del PP que están agarrado fuerte al timón porque en dos años pueden perderlo. También con algunos del PSOE, que están decidiendo todavía quiénes son y si son un barbo de barcos, o un galeón de galeones. O con Podemos, que desde el primer día no les sienta bien el barco. Nosotros somos 17 diputados que bajamos a galeras a remar. Y nos pusimos a remar. Y nos marcamos objetivos", ha manifestado.

Entre estos objetivos, Aguado ha citado el de "garantizar la estabilidad" porque no querían una Comunidad sin gobierno, como ocurrió el año pasado en España, y por eso ha justificado que se pusieron a hablar con el partido más votado "mientras otros se pusieron de perfil".

El segundo punto es la lucha contra la corrupción y como ejemplo ha puesto la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea, en la que el este viernes comparecerá la propia presidenta, Cristina Cifuentes.

"Vendrá a explicar a la Asamblea, no en rueda de prensa o en Twitter, por qué aparece un informe de la Guardia Civil, que no es una patrulla vecinal, que dice que conocía de manera indubitada lo que se contrataba en la Asamblea. Y lo hemos pedido porque es nuestra obligación exigir ejemplaridad", ha esgrimido.

También ha subrayado que su Grupo puso en marcha una Ley para proteger a los funcionarios que denuncian corrupción. En ese punto, ha recordado que cinco altos cargos de la Comunidad, entre ellos dos diputados autonómicos, han tenido que dejar sus cargos tras ser imputados por corrupción. "Es tema de respeto y obligación institucional. Es cierto que algunos no serán declarados culpables pero en situaciones excepcionales tenemos que ser consecuentes", ha apuntado.

Entre otras medidas que ha reivindicado como propias Aguado está el plan de modernización de sedes judiciales, la reducción en un 25 por ciento de la estructura de la Comunidad y el cambio en Telemadrid. "Controlar los medios es populismo, no liberalismo. Bajaron a un 3,5 por ciento de audiencia. Y había que cambiar la estructura, despolitizar Telemadrid", ha señalado.