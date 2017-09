Cs llevará una reforma exprés del Estatuto a la Asamblea para eliminar aforamientos

Etiquetas

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este martes que su Grupo llevará una reforma exprés del Estatuto de Autonomía a la Asamblea de Madrid en breves fechas para eliminar los aforamientos judiciales de los parlamentarios y "evitar los privilegios" con el resto de ciudadanos madrileños.

Este será uno de los seis anuncios que hará Cs durante el Debate del Estado de la Región, que se celebrará este jueves y viernes en el Parlamento regional. Aguado ha recordado que el PP sólo ha cumplido dos de los diez compromisos firmados con su partido en el Pacto de Investidura en materia de regeneración democrática.

"Esa es la foto en crudo. El resto de los puntos están en tramitación, cajón o sin iniciar o puro márketing. Queda poner en marcha la eliminación de aforamientos, como Murcia. Ya se ha debatido en el Congreso y en Madrid seguimos esperando. Tampoco se ha limitado mandatos, tampoco duplicidad, tampoco se han creado órganos anticorrupción en los partidos políticos", ha dicho.

"Tampoco se han hecho auditorías, ni se ha cambiado la Cámara de Cuentas, ni se ha modificado la ley electoral para que los candidatos se presenten bajo primarias. A nivel de regeneración política, Cifuentes sigue suspendiendo. No quiero que sean grandes propuestas que sólo sea quedan en grandes debates. Quiero ver los cambios publicados en el BOCM", ha esgrimido.

El portavoz parlamentario ha apostillado que el PP en materia del lucha contra la corrupción "ni está ni se le espera" y "siempre tiene excusas" para no poner en marcha las medidas planteadas, "diciendo que son los demás los que ponen pegas".

"Pero cuando llegue el momento de la ley, votan en contra; como cuando se planteó la incompatibilidad de los diputados mediante lectura única. Hacen todo lo que puede para entorpecer la regeneración de la democracia porque tienen todavía lamentablemente mucho que callar. Por eso quitan hierro al caso Canal, Gürtel, Púnica o Arpegio", ha proseguido.

REBAJA DE IMPUESTOS

Aguado también ha insistido en que será 'condición sine qua non' una bajada del impuesto del IRPF en Madrid en 2018 para sentarse a apoyar los presupuestos regionales con el PP. "Llevamos 15 días de silencio, en los que la presidenta regional dice una cosa y la contraria, viendo con la calculadora electoral si le interesa o no, pero creo que le interesa a los madrileños. Sin embargo, la presidenta dice que no es el momento adecuado", ha indicado.

En cambio, el líder regional de Cs cree que ahora es el momento porque el pasado trimestre la economía madrileña creció un 3,4 por ciento y lleva 15 trimestres subiendo, además de contar con una previsión económica positiva para todo este año. "Si ahora no es el momento, ¿cuándo lo es? La clase media y trabajadora lleva sufriendo recortes y muchos no llegan a fin de mes. La bajada de impuestos no tiene que deberse a un criterio electoralista, sí por situación económica", considera.

Aguado ha criticado también que Cristina Cifuentes no haya comenzado la negociación de las Cuentas Públicas madrileñas mientras que en Andalucía Ciudadanos y PSOE ya están en ello, al igual que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el equipo de Cs en el Congreso de los Diputados para aprobar en diciembre los Presupuestos Generales del Estado.

"En la Comunidad llegamos tarde y por eso una de las proposiciones de resolución que vamos a llevar al Pleno del Debate de la Región es eso, para que el resto de los grupos se pueda posicionar y para que Cifuentes se comprometa o no con la bajada de impuesto. Si no es así, no nos sentaremos y tendrá que negociar con PSOE o Podemos", ha advertido.

El líder regional de Cs ha reconocido que ha mantenido contactos informales con el equipo de Cifuentes, pero ninguna formal y sin avances. "Cuando la Comunidad crece, cuando los datos de exportaciones van bien, esto debe llegar al bolsillo de los madrileños. No sé muy bien a qué está esperando, si a la calculadora electora, sacar adelante esa rebaja fiscal. Espero que este viernes den el ok", ha añadido.

No obstante, Ignacio Aguado ha asegurado que el balance general del pacto de investidura con Cifuentes "no es malo y va por buen camino". "Pero en lucha contra la corrupción el PP no está o cuando está arrastra los pies. Hemos conseguido que no se suban impuestos, precio del transporte público, que haya más inversión en Sanidad, etcétera", ha resumido.