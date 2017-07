Cs urge a la Junta reformar la Cámara de Cuentas y Montero señala que el impulso legislativo debe venir de los grupos

Etiquetas

La portavoz adjunta de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento, Marta Bosquet, ha urgido este jueves al Gobierno andaluz a presentar una propuesta para reformar la Ley de la Cámara de Cuentas, mientras que la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, le ha recordado que el impulso legislativo de este órgano corresponde a los grupos parlamentarios al tratarse de un órgano de extracción parlamentaria.

Durante la sesión de control al Ejecutivo andaluz en el Parlamento, Bosquet ha exigido que se reforme "en profundidad" la Cámara de Cuentas, tal y como se recoge en el acuerdo de investidura que rubricaron el PSOE-A y Cs para que Susana Díaz accediera a la Presidencia de la Junta.

Al respecto, Montero ha resaltado que estando en el ecuador de la legislatura "podemos afirmar que el Gobierno andaluz cumple de forma razonable con los compromisos adquiridos" con Cs, toda vez que ha situado dicho cumplimiento entorno al 70 por ciento del total de lo pactado.

En cuanto a la reforma de la Cámara de Cuentas, la consejera del ramo ha insistido en que "no corresponde al Gobierno el impulso legislativo" sobre esta materia sino que "el compromiso que había era que los grupos parlamentarios iban a intentar llegar a consensos para hacer posible una reforma unánime e impulsar la reforma".

"Le corresponde a las fuerzas impulsar el acuerdo, no puedo decir calendario, pero no tengo duda de que a lo largo de la legislatura se llegará al impulso para su reforma", se ha mostrado convencida Montero quien, no obstante, ha dicho a Cs que si el grupo quiere, la Junta llevará al Parlamento una propuesta de reforma.

De su lado, Marta Bosquet ha recordado a la consejera que aunque le corresponda a los grupos ese impulso también lo puede tener el Gobierno andaluz, "porque es su obligación y así lo asumieron", ha apostillado.

La parlamentaria de Cs ha defendido que es necesario llevar a cabo cuanto antes la reforma de la Cámara de Cuentas para reforzar su papel fiscalizador, para dar a sus recomendaciones una virtualidad práctica y para dotarla de potestad sancionadora y coercitiva.

Y también para, entre otras cuestiones, que las corporaciones locales tengan la obligación de remitir en plazo oportuno la implementación de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y reforzar así la obligación "de reportar" y "rendir cuentas", y también para "garantizar la transparencia".

Sin embargo, Bosquet ha lamentado que "da la sensación de que al Gobierno andaluz ni a las corporaciones locales del PSOE y del PP, no les interesa mejorar y aumentar la fiscalización" de la Cámara de Cuentas o que "hay determinados grupos interesados en que no se mejore esa fiscalización que es necesaria".