EL PP NO DESCARTA IR A LOS TRIBUNALES SI LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE SU FINANCIACIÓN ES “INQUISITORIAL”

Etiquetas

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, reconoció este lunes que su partido no descarta “ninguna medida”, incluso acudir a los tribunales, si la comisión de investigación abierta en el Congreso para estudiar su financiación sigue planteándose en términos “inquisitoriales” y como una “causa general” contra el PP, sin especificar cuál es el ámbito temático, temporal y territorial.“Hemos puesto encima de la mesa las amenazas que hay en torno a esta comisión y espero que mañana en la Mesa de Portavoces asuman este riesgo y la comisión acuerde lo que hemos pedido para aclarar de lo que estamos hablando”, expuso en la rueda de prensa que ofreció en la sede nacional del partido tras la reunión del Comité de Dirección.Preguntado expresamente si el PP se plantea acudir a los tribunales si no hay un acuerdo claro en breve sobre en qué términos se desarrollará esta comisión, reconoció que “esa es una posibilidad”, ya que el partido de Mariano Rajoy no está dispuesto a aceptar comisiones de investigación “inquisitoriales”. “Ninguna opción está ahora descartada”, insistió.“No vamos a aceptar causas generales contra el PP, creo que es muy entendible y cualquier ciudadano lo entiende”, remarcó Maíllo. En cualquier caso, matizó que esa decisión aún no está tomada y el PP sigue siendo “prudente”, a la espera de las decisiones que se tomen mañana en el seno de esta comisión.Se preguntó “si es legal todo esto”, refiriéndose a que se pueda abrir una “causa general” contra un partido sin que haya consecuencias. “¿Es legal que no se determine cuál es el ámbito temporal, temático y territorial?”, incidió, antes de referirse al precedente del Ayuntamiento de Madrid, donde “se anuló una comisión de investigación promovida por Podemos contra el PP porque no definía el objeto ni el ámbito temporal”.Además, reiteró que Rajoy no tiene “ningún inconveniente” en acudir si así se determina por la comisión, al igual que prestará declaración como testigo ante la Audiencia Nacional. En este último caso, hizo especial hincapié en que el presidente no tiene “nada que ocultar”, pero tampoco “nada que aportar”. Sobre la comisión de investigación sobre la financiación de todos los partidos que se constituirá mañana en el Senado, el coordinador general de los populares defendió que “no es una respuesta” a la del Senado, sino simplemente “una actitud de coherencia” para que se sepa cómo son las cuentas de las distintas formaciones con representación parlamentaria.En cuanto a quién podría comparecer en la comisión de la Cámara Alta, reflexionó que “pueden ser los líderes, o Susana Díaz, o puede ir mucha gente”. “No lo sé todavía, puede ir mucha gente a dar explicaciones y creo que no pasará nada tampoco”, zanjó el ‘número tres’ de Rajoy en Génova.