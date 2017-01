LAS DIFERENCIAS ENTRE IGLESIAS Y ERREJÓN SE ESCENIFICAN EN LOS ESCAÑOS DEL CONGRESO

Etiquetas

Las diferencias estratégicas entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el responsable Político del partido, Íñigo Errejón, se dejaron ver este martes en los escaños del Congreso de los Diputados al inicio del Pleno de esta tarde, que comenzó una hora antes de lo habitual, a las 15.00 horas.Fue Iglesias quien entró en primer lugar al Hemiciclo. Ambos conversaron durante varios minutos con gestos contundentes y aspavientos, poniendo de manifiesto las diferencias que mantienen y que durante los últimos días han reflejado en los medios. Los ‘pablistas’ restan importancia a esta conversación entre Iglesias y Errejón y aunque reconocen que el ambiente no es del todo bueno, indican que no se produjo una discusión. El propio Iglesias dijo minutos antes de dar comienzo este Pleno que es momento de demostrar en el seno de la organización “altura y responsabilidad” y que no quiere que su formación se parezca al PSOE. Por su parte, Errejón demandó hoy “más compromisos” a la candidatura de Iglesias a la hora de llegar a acuerdos en cuestiones fundamentales como la renovación de la Comisión de Garantías de Podemos.