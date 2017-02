DIPUTADOS ANIMALISTAS PIDEN A SUS GRUPOS PROHIBIR EL CORTE DE COLA POR MOTIVOS ESTÉTICOS

Etiquetas

La Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (Apdda) está promoviendo entre los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados la presentación de una enmienda para prohibir que en España se pueda cortar la cola a los animales de compañía por razones estéticas.Lo que busca la Apdda es la presentación de una enmienda que suprima la reserva que el Gobierno formula al Convenio del Consejo de Europa sobre protección de animales de compañía, de 1987. Según explican, el Gobierno ha acordado ratificar el Convenio pero formulando una reserva para que no se aplique en España la prohibición del corte de la cola por razones exclusivamente estéticas. El próximo lunes 6 de febrero finaliza el plazo de presentación de enmiendas a ese Convenio en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. La APDDA lleva años reclamando la ratificación de ese Convenio. De hecho, el entonces senador Jordi Guillot defendió en abril de 2015 una proposición no de ley que perseguía dicho objetivo y que se aprobó por unanimidad. La ratificación por España es, por tanto, una buena noticia, dicen desde la APDDA, pero la inclusión por parte del Gobierno de esa reserva es "un retroceso sin ninguna justificación" ya que se permitiría la amputación de la cola por motivos puramente estéticos. La Apdda solicita a los grupos parlamentarios que presenten enmiendas al Convenio para suprimir esa reserva amparándose en un informe de la Asociación Veterinaria por la Abolición de la Tauromaquia del Maltrato Animal (Avatma) que concluye que esas intervenciones no están indicadas ni proporcionan ningún beneficio. "La apariencia a gusto del dueño no justifica, en ningún caso, el sufrimiento a varios niveles al que se somete al animal", dice el informe. Avatma detalla los riesgos que esa intervención comporta para el animal: problemas de locomoción (la cola es la continuación de la columna vertebral en el perro y es un elemento importante para mantener el equilibrio); problemas en la comunicación e interacción social (por falta de cola); problemas de salud crónicos (probable atrofia de la cola e incluso de músculos pélvicos); además del riesgo perioperatorio propio de cualquier intervención quirúrgica y del dolor (se suele amputar la cola a los pocos días de vida sin anestesia ni analgesia), entre otras consecuencias negativas.El Convenio establece en su artículo 10 la prohibición de las intervenciones quirúrgicas con la única finalidad de alterar la apariencia del animal, en particular el corte de colas y orejas, desvocalizaciones, resección de uñas y tercera falange.