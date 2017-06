DIPUTADOS SOCIALISTAS AFEAN A MARGARITA ROBLES SER PORTAVOZ SIN MILITAR EN EL PSOE

Etiquetas

La primera reunión de los parlamentarios socialistas en la nueva etapa del PSOE se desarrolló este martes en el Congreso en un ambiente “frío”, en el que se llegó a cuestionar que la independiente Margarita Robles haya sido elegida como portavoz en la Cámara Baja sin militar en el partido. Según varias fuentes parlamentarias consultadas por Servimedia, la reunión la inició el nuevo secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien dio cuenta de la propuesta de nuevas direcciones parlamentarias aprobadas por la Ejecutiva. Tras la aprobación por “asentimiento” de la propuesta de la Ejecutiva, los nuevos responsables de las direcciones parlamentarias tomaron su sitio en la mesa principal. Algunos diputados no aplaudieron, mientras otros lo hicieron de manera contenida. También tomó la palabra Margarita Robles como nueva portavoz, quien lo primero que hizo fue agradecer su labor a la dirección saliente. PRECEDENTES Robles hizo una mención especial al hasta hoy secretario general del Grupo Parlamentario del Congreso, el malagueño Miguel Ángel Heredia, con el que tuvo sus diferencias en el pasado, pero de quien dijo que es un “gran socialista” y “siempre” será su “amigo”. Este gesto pilló por sorpresa a muchos de sus compañeros, según reconocieron fuentes parlamentarias a Servimedia.Acto seguido, Pedro Muñoz, que estaba en la anterior dirección, dijo que en los Estatutos socialistas figura que una persona que no sea militante del PSOE -como es el caso de Robles- no puede ser portavoz del partido en el Congreso, verbalizando el sentimiento de muchos de sus compañeros. Tras sus palabras, el secretario de Organización reconoció que desconoce el contenido de los Estatutos y mencionó el caso de José Antonio Alonso, que tras ser ministro de Interior y Defensa, fue varios años portavoz parlamentario. Muñoz aludía al artículo 81 de los últimos estatutos aprobados en el que se dice: “Aquellos parlamentarios o parlamentarias que no estén afiliados/as al PSOE, pero que deseen inscribirse en el Grupo Parlamentario Federal del PSOE, pueden hacerlo siempre que acepten las obligaciones que figuran en los artículos 76 y 78 de estos Estatutos, previa propuesta del Secretario/a General del Grupo Socialista que apruebe la Comisión Ejecutiva Federal. En ningún caso podrán representar al Grupo Socialista respectivo”.Esta discusión se terminó por la entrada de Pedro Sánchez en la reunión. Tras ser recibido de manera desigual por los parlamentarios –unos aplaudiendo con entusiasmo y en pie mientras otros con desgana-, el secretario general se puso a saludarlos uno a uno. Sánchez hizo su intervención en la que les pidió mantener una “oposición de Estado” y con la “prioridad” de cambiar al Gobierno. A puerta cerrada, el veterano diputado por Valencia Cipriá Ciscar, como ha venido haciendo en las últimas reuniones parlamentarias desde que Sánchez ganó las primarias, recordó que “lealtad no es sumisión”."GIGANTES Y PIGMEOS"En sus palabras, Ciscar dijo que hay quién habla de “gigantes y pigmeos” pero que en su tierra se habla de “gigantes y cabezudos” y que hay niños que prefieren a los ‘cabezudos’. Aludía a la frase del nuevo portavoz del PSOE, Óscar Puente en la que dijo que antes al frente del PSOE había “pigmeos” y los de ahora son “gigantes”. Tras sus palabras, Robles, entre risas, dijo que las reuniones del Grupo “no serían lo mismo” sin las intervenciones de Cipriá Ciscar, con el que ella ha tenido alguna discusión. Además, también hubo alguna referencia a la nueva dirección y de que hay la tentación de poner gente de muy bajo nivel para sobresalir fuera del Parlamento, ante la situación de que Sánchez no es diputado. No obstante, el tema que más tiempo centró el debate en el grupo parlamentario socialista del Congreso fue la posición del PSOE ante la iniciativa sobre biodiversidad que versa sobre el cangrejo rojo, ya que había disparidad entre diputados andaluces que se ven más afectados por esta proposición de ley.