ERREJÓN PONDRÍA SU CARGO A DISPOSICIÓN DE PODEMOS EN EL “REMOTÍSIMO” CASO DE "INCOMPATIBILIDAD" CON IGLESIAS

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este miércoles que pondría su cargo “a disposición” del partido en el “remotísimo caso” de llegar a un “escenario de incompatibilidad” con el secretario general del partido, Pablo Iglesias.Errejón manifestó en el Congreso de los Diputados que está conversando con Iglesias acerca de la posibilidad de un “acuerdo general” para la II Asamblea Ciudadana de Podemos, que tendrá lugar el 11 y 12 de febrero. Antes de que esta medianoche termine el plazo para presentar listas, Errejón realizó un llamamiento a la “prudencia” y a la “contención” a todos los miembros del partido.Preguntado sobre qué haría si Iglesias dimitiera como líder de la formación en caso de perder sus tesis, aseguró que “antes de que sucediera esa hipótesis, en el remotísimo caso en el que llegásemos a un momento de contradicción, yo pondría mi cargo a disposición” del partido, porque “por encima de todo se encuentra el proyecto político y la ilusión de 5 millones de personas” que les votaron en los comicios generales. Sobre el hecho de que Iglesias haya expresado en varias ocasiones que dejaría Podemos en caso de no ganar su lista, Errejón consideró que se trata de una “posición personal” y que lo que él opina es que el lugar de cada uno “está detrás de la importancia fundamental del proyecto”. “Por delante de todo está el proyecto de cambio político”, agregó. Tras insistir en que no está en discusión que Iglesias siga siendo el secretario general, señaló que ambos coinciden en la necesidad de ser “prudentes” en relación al debate interno que se está produciendo en el partido porque afirmó que de lo que realmente hay que hablar es de lo que se debate en la Cámara Baja. “Hay cosas que hay que enmendar y la primera es que no podemos seguir generando cortinas de humo para que no se hable” de lo que pasa en el Parlamento.