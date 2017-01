ERREJÓN MARCA DISTANCIAS CON IGLESIAS Y ESTRENA UNA WEB EN LA QUE EXPLICA LAS IDEAS DE SU CANDIDATURA PARA ‘VISTALEGRE II’

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, estrenó este lunes por la tarde una página web, ‘www.errejon.info’, en la que da a conocer las ideas clave de su candidatura para la II Asamblea Ciudadana de Podemos, ‘Recuperar la ilusión’, lo que escenifica cada día más que el acuerdo entre los ‘errejonistas’ y los afines al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, no será posible. “Por vez primera en nuestra acelerada historia, tenemos la experiencia, el tiempo y las condiciones para articular una fuerza política patriótica, democrática, más madura y útil para nuestro pueblo”. Este es uno de los mensajes que lanza esta página web, creada a dos días de que finalice el plazo para presentar las candidaturas que competirán en el cónclave de Podemos, el 11 y 12 de febrero. La página está dividida en distintos apartados y recoge también la biografía de Errejón, que también es portavoz parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, así como una galería de vídeos, imágenes y enlaces a otras noticias. También la agenda del secretario Político. En esta pestaña aparece el acto que tiene preparado para este sábado en Madrid, en el que dará a conocer los puntos fuertes de su candidatura para ‘Vistalegre II’, desmarcándose así de cualquier posibilidad de acuerdo con el líder de Podemos. Como portavoz en el Congreso, Errejón invita a través de esta página web a visitar la Cámara Baja y el trabajo que realiza en ella, a través de un sencillo formulario de inscripción. Se trata de una labor que el propio Iglesias ha puesto en valor, dado que en reiteradas ocasiones ha calificado de “relevante” su puesto en el Parlamento. Con este gesto, el secretario Político de Podemos marca distancias con Iglesias y parecen aumentar las posibiliades de que en los próximos días presente candidatura alternativa al Consejo Ciudadano de la organización. Este lunes la secretaria de Igualdad de Podemos, Clara Serra, aseguró que "llama la atención" que aquellos que dicen buscar "la unidad" en la organización, en referencia aunque sin mencionarla a la candidatura de Pablo Iglesias, 'Podemos para Todas', no se pongan de acuerdo en propuestas "comunes" en materia de igualdad, que era una de las banderas de todas las candidaturas.Por su parte, Pablo Bustinduy, integrante de ‘Recuperar la Ilusión’ y responsable de asuntos internacionales en Podemos, aseguró que “queda poco tiempo” pero que seguirán con la misma disposición de alcanzar acuerdos “sin dramatizar” para que esta situación no se convierta en un “duelo con tintes de tragedia griega”.