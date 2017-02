EL PSOE ELABORARÁ UNA ‘GUÍA DE OPOSICIÓN’ QUE MARCARÁ LAS “LÍNEAS ROJAS” Y LA POLÍTICA DE PACTOS

Etiquetas

- Catorce exministros participarán en las ponencias que fijarán el rumbo del partido . La ponencia política que ha encargado la Comisión Gestora de cara al próximo Congreso Federal contendrá una ‘guía de oposición’ en la que se fijarán las “líneas rojas” y la política de pactos que seguirá el Grupo Parlamentario en los próximos años.En un encuentro con periodistas en Ferraz, el diputado y coordinador de la ponencia política, Eduardo Madina, explicó que se va a fijar posición “en todos los asuntos” en que el PSOE va a ser “inflexible”, las ‘líneas rojas’ de su actuación, y aquellos en los que “se abre a pactar con los demás tal y como el grupo parlamentario está haciendo”.“Para las barricadas y los gritos que no cuenten con el PSOE” ni tampoco “para el inmovilismo” porque “el PSOE está dispuesto a pactar con las fuerzas que tengan vocación de pacto”, señaló.Desde el PSOE se insiste en que este documento, como toda la ponencia política, “no es de candidato alguno”, sino que “pertenece al conjunto del PSOE”. Madina reconoce que la tarea de oposición es un "un debate que está abierto en el partido" y con esta guía se busca dar respuesta a la pregunta de "qué pensamos hacer en la oposición".PROYECTO DE PARTIDOEl diputado vasco señaló que “el PSOE tiene una cultura que es sencilla de entender, a poco que uno quiera entenderla. Es un líder que pone cara y voz al proyecto de un partido; y una dirección que pone cara y voz a un partido; si no sería una persona decidiéndolo. Y este partido no ha sido así desde su fundación”.Madina expuso estas líneas en un encuentro en el que compareció estuvo junto al coordinador de la ponencia económica, el economista José Carlos Díez, y el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, que concretó que el PSOE celebrará el 25 de febrero un foro económico para discutir sobre la ponencia económica; y un foro político el 25 de marzo sobre la ponencia política. El portavoz socialista comentó que también habrá más adelante una ponencia sobre estatutos, pero que “no ha comenzado todavía” porque el “orden razonable” de las cosas es que se empiece por lo “fundamental” que es el “proyecto político”.Jiménez destacó que el PSOE revisará su proyecto frente al “inmovilismo” de los que “escribieron su programa en granito” y buscará adaptar la socialdemocracia a la situación actual.Por su parte, Madina indicó que la ponencia política definirá “qué somos, qué queremos y qué pretendemos ser”, después de haber cosechado los “peores resultados” electorales de su historia en los dos últimos comicios. Tras estos foros, las ponencias serán aprobadas por la Gestora y elevadas al Comité Federal para que, una vez las apruebe, se remitan a las agrupaciones para la aceptación de enmiendas. Las enmiendas que sigan “vivas” tras los debates regionales, llegarán al Congreso de junio donde se aprobarán los textos definitivos que deberá asumir la nueva Ejecutiva y el nuevo líder del partido.MÁS DE 230 COLABORADORESPara la elaboración de estas ponencias van a participar cerca de 230 personas, según explicaron los ponentes. Incluso comentaron que pueden participar todos los ex secretarios generales, incluido Pedro Sánchez, que deseen hacer propuestas.Esta alusión directa a Sánchez se produjo tras observarse que, entre las personas que trabajarían en los documentos no había ningún socialista próximo al exlíder del PSOE.En un cuadernillo con los nombres de las personas que formarán los equipos que coordinan Madina y Díez hay 14 exministros de Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González.Del Ejecutivo de González están José María Maravall (Educación y Ciencia); Javier Solana (Cultura, Educación y Ciencia, y Asuntos Exteriores); Carmen Alborch (Cultura); Juan Manuel Eguiagaray (Administraciones Públicas e Industria) y Gustavo Suárez Pertierra (Defensa y Educación y Ciencia). Mientras que de la etapa de Rodríguez Zapatero están el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (Justicia), Mercedes Cabrera (Educación y Ciencia), Ángeles González Sinde (Cultura), Miguel Ángel Moratinos (Asuntos Exteriores y Cooperación), Francisco Caamaño (Justicia) y Valeriano Gómez (Trabajo).Hay que sumarles Ramón Jáuregui, que fue ministro de la Presidencia con Rodríguez Zapatero; Matilde Fernández, titular de Asuntos Sociales con González; y Rosa Conde ministra portavoz también con González; que forman parte del equipo redactor de las ponencias.El portavoz de la Gestora reconoció la “alegría” de comprobar que hay “disposición” de participar en el proyecto del PSOE pese a que se trata de un “momento difícil”. En este sentido, Madina se mostró “sorprendido” por el volumen de personas que han aceptado implicarse en este proyecto. “Está siendo un enorme honor haber encontrado tanta gente, tanto dentro, de todas las sensibilidades, de todas las federaciones del partido, de todas las procedencias, géneros, edades y condiciones, que han dicho sí a trabajar con el partido".Entre la numerosa colaboración, no hay ninguno de los socialistas que se encuentran ahora más próximos al proyecto del ex secretario general Pedro Sánchez. Aunque en los equipos hay cuatro miembros de la Ejecutiva Sánchez, en concreto Micaela Navarro, Meritxell Batet, Pilar Lucio, Luz Rodríguez y Manuel de la Rocha Vázquez, y otros de sus excolaboradores, como el diplomático José Manuel Albares y el histórico José Enrique Serrano, que fue jefe de Gabinete de Presidencia con González y Zapatero.No obstante, sí hay nombres de socialistas vinculados al otro aspirante a la Secretaría General y diputado por Vizcaya, Patxi López. Además de Serrano, está Rafael Simancas (que en el pasado estuvo con Sánchez) dentro del equipo redactor de la ponencia.También están los miembros de la actual Gestora Francisco Ocón y Francesc Antich, críticos con la actual dirección, y afines a la candidatura del exlehendakari vasco.Destaca la presencia de colaboradores de la federación andaluza, ya que hay cuatro consejeros del actual Gobierno de Susana Díaz. Se trata de María Jesús Montero, José Sánchez Maldonado, Adelaida de la Calle y María José Sánchez Rubio. Así como los alcaldes de Sevilla (Juan Espadas), Córdoba (Isabel Ambrosio) y Granada (Francisco Cuenca), y varios diputados andaluces como Gregorio Cámara, Juan Carlos Campo y María Jesús Serrano; y el senador Pepe Martínez Olmos. También están la expresidenta del PSOE Micaela Navarro y el expresidente de la Junta de Andalucía José María Rodríguez de la Borbolla.Por parte del PSC están, además de Batet, los diputados Manuel Cruz y Lidia Guinart, el segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Jaume Collboni, el exdiputado Francesc Vallés y Eva Granados, actual portavoz de los socialistas catalanes en el Parlament. En el listado también figuran otros alcaldes como Abel Caballero (Vigo), Rafael Ruiz González (Ibiza), Wenceslao López (Oviedo), Javier Rodríguez (Alcalá de Henares), Juan Lobato (Soto del Real) y Mariví Monteserín (Avilés).También están en este equipo el cofundador de CCOO Nicolás Sartorius; el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón; y el ex eurodiputado catalán Ignasi Guardans, y la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos.