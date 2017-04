CANAL. CS EMPLAZA A AGUIRRE A EXPLICAR "SI ESTABA HACIENDO DE CIFUENTES, HACIÉNDOSE LA RUBIA"

Etiquetas

La dirección nacional de Ciudadanos emplazó este lunes a la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, a explicar si durante los años en los que lideró el partido en la región "estaba haciendo de Cifuentes, haciéndose la rubia", o tenía información de lo que pasaba a su alrededor.Lo dijo en rueda de prensa el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ironizando con las recientes declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid en las que reconocía que en algunas reuniones con hombres es útil "hacerse la rubia". Villegas subrayó que Aguirre dirigió el PP en la Comunidad de Madrid durante todos los años en los que "a su alrededor" pasó lo que ahora está saliendo a la luz con la detención de su sucesor en la Presidencia regional, Ignacio González. Por ello, cree que Aguirre tiene que explicar a los madrileños si durante todos esos años "estaba haciendo de Cifuentes, si estaba haciéndose la rubia, o realmente tenía alguna información al respecto". Dado que no está imputada y que Ciudadanos no tiene ningún acuerdo con el PP en el Ayuntamiento, por el momento más allá de esas explicaciones la formación no ha decidido pedir su dimisión como portavoz municipal. Las explicaciones de Cifuentes sobre su paso por el Canal de Isabel II le parecen "insuficientes" y por ello han solicitado su comparecencia en la comisión de investigación sobre corrupción que ya está funcionando en la Asamblea de Madrid. Ciudadanos denuncia también "cierto hábito de que gente del PP que puede tener problemas con la justicia se reúna con algún cargo de Interior", en este caso el hermano de Ignacio González con el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, como tiempo atrás fue el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, con Rodrigo Rato antes de que fuera detenido. Villegas aseguró que su partido estará "muy atento" a la respuesta que el actual responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido, dé mañana en el Senado, y de ello dependerá que puedan presentar otras iniciativas, como la petición de comparecencia en el Congreso de los Diputados. Además, Ciudadanos pedirá, en la próxima reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, que se agilice la puesta en marcha de las comisiones de investigación sobre la financiación del PP y sobre la gestión en las cajas de ahorro. Aunque no dará "un paso atrás" en la lucha contra la corrupción, Ciudadanos no cree "en principio" que esos casos afecten a la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado, porque junto a la regeneración los españoles reclamaron también "estabilidad para que el país pueda funcionar".