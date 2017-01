ERREJÓN ACUSA AL PP DE “ESTRATEGIA DILATORIA” CON LAS PENSIONES PARA “FRENAR LO QUE NO PUEDEN FRENAR CON LOS VOTOS”

Etiquetas

El portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, acusó este jueves al PP de haber puesto en marcha una “estrategia dilatoria” en materia de pensiones para intentar “frenar todo lo que no puede frenar con los votos”.El dirigente de Podemos hizo estas manifestaciones tras asistir a la Junta de Portavoces, donde defendió la postura de su formación de pedir a la Mesa de la Cámara Baja que reconsidere el veto del Gobierno a la propuesta presentada por varios parlamentarios acerca de la revalorización de las pensiones.Errejón explicó que el Ejecutivo decidió subir un 0,25% las pensiones en un momento en que los precios se incrementan un 1,25%. Por esa razón, consideró un “insulto a los españoles” decirles que se revalorizan las pensiones teniendo en cuenta este descuadre.También destacó que su grupo impulsó una proposición de ley para revalorizar las pensiones al nivel de los precios con el objetivo de que los pensionistas no perdiesen poder adquisitivo. “Aquello salió adelante, pero, sin embargo, el Gobierno, como viene haciendo con prácticamente todas las iniciativas relevantes del Parlamento, la vetó. Y la Mesa ha aceptado ese veto”, sentenció. Esto le sirvió para exponer sus sospechas acerca de que el PP ha puesto en marcha una “estrategia dilatoria” con el objetivo de “intentar frenar todo lo que no puede frenar con los votos”. Fue más allá al acusar al PSOE “de no oponerse demasiado” habida cuenta de los últimos acuerdos que los socialistas han alcanzado con los populares.Ante esta situación, Errejón subrayó que su grupo ha pedido a la Mesa que reconsidere el veto del Gobierno, ya que “no estamos ante una cuestión particular, ante un veto concreto, sino ante una actitud sistemática del Gobierno”. Lamentó que cada vez que al Ejecutivo no le gusta algo –la mayoría de las ocasiones referidas a reversión de recortes, redistribución de la riqueza o paliar efectos de la crisis- recurre al veto y la Mesa, “desgraciadamente, en lugar de comportarse protegiendo al Legislativo protege al Gobierno”.Expuso que esta petición la han realizado por “salud democrática y para que sea efectiva la revalorización de las pensiones”. A pesar de ello, dejó claro que PP y Ciudadanos se han opuesto a la misma y aprovechó para acusarles de “alinearse” con los intereses del Gobierno.