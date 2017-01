ERREJÓN DICE QUE LA UNIDAD EN PODEMOS “NO SE PROCLAMA, SINO QUE SE CONSTRUYE”

Etiquetas

El secretario Político de Podemos, Íñigo Errejón, aseguró este miércoles que la “unidad” en la formación morada no hay que “proclamarla”, sino “construirla”, y agregó que además hay que cimentarla “con tiempo y con cariño”.El también portavoz de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados se expresó de esta manera en declaraciones a los medios de comunicación a su entrada a la sede del partido en la madrileña calle de Princesa, donde se encuentran reunidos los representantes de las candidaturas para la Asamblea que celebrará Podemos el 11 y 12 de febrero.“Hay muchas cosas en las que puede y va a haber acuerdo. Sobre todo hay un acuerdo de principio, y es que somos compañeros”, dijo Errejón, que consideró también que de ‘Vistalegre II’ saldrá una formación “con el rumbo más claro y todos juntos”. Con todo, expresó su voluntad de llegar a acuerdos y acercar posturas, aunque subrayó que “la unidad no se proclama, sino que la unidad se construye”.Con esta afirmación, aunque sin mencionarlo, parece responder al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que convocó para hoy este encuentro con el que pretende escenificar la unidad en la formación morada pese a las diferencias existentes. Y agregó que la unidad “se construye con tiempo y con cariño”. “En lo que lleguemos a acuerdos caminamos de la mano, en lo que no, decide la gente y en todo caso el día de después de Vistalegre todos unidos”, recalcó.