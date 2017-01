EL PSOE PIDE A RAJOY QUE “NO ESPECULE NI AMENACE” CON ADELANTO ELECTORAL SI LOS SOCIALISTAS NO APOYAN LOS PGE

Etiquetas

- Asegura que es “prácticamente imposible” que apoyen las cuentas del Gobierno. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, pidió este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no “especule” ni “amenace” con un posible adelanto electoral si los socialistas no respaldan los Presupuestos Generales que remita el Ejecutivo a la Cámara.Hernando aseguró, en declaraciones a Onda Cero recogidas por Servimedia, que es “prácticamente imposible” que el PSOE apoye las cuentas del Gobierno, porque, aunque reconoce que no los conoce, cree que serán “continuistas” con los cinco anteriores presentados por Rajoy. Además, remarcó que estas cuentas no van a contar con el apoyo de los socialistas salvo que el proyecto de ley fuese “muy similar” al que podría presentar el PSOE.En este sentido, pidió a Rajoy y su entorno que “no especule con la estabilidad política” del país, después de un año con un gobierno en funciones, sino que se “esmere” en presentar unos PGE aceptables y haga “todos los esfuerzos” para lograr el respaldo parlamentario necesario de otras formaciones.Y agregó que le supone a Rajoy “responsabilidad” y que tras la situación política del año pasado no volvería a convocar elecciones por falta de acuerdo parlamentario. “Me parecería directamente irresponsable que Rajoy o su entorno estuviesen pensando en adelanto electoral", añadió.