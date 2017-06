MADRID. ESPINAR, TRAS LA COMPARECENCIA DE CIFUENTES: “TIENE QUE TENER CLARO QUE NO LE ACUSA EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN SINO LA UCO”

Etiquetas

El diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Ramón Espinar dijo hoy, al concluir la comparecencia de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, en la comisión sobre corrupción, que la mandataria autonómica “ha tratado de caricaturizar” esta comisión y verla como un “tribunal de la Inquisición”.Afirmó que Cifuentes “tiene que tener claro que no le acusa el tribunal de la Inquisición sino la UCO, que hizo dos informes” sobre la misma cuestión relativa al contrato supuestamente irregular entre el empresario Arturo Fernández y la Asamblea de Madrid, para gestionar la cafetería del Parlamento regional.“La Guardia Civil dijo que hay sospechas sobre el amaño de un contrato para Arturo Fernández en la cafetería de la Asamblea y que Cifuentes no podía ser a la vez miembro de la Mesa de Contratación y del Comité de Expertos”, según Espinar, quien destacó que ha sido la UCO “la que ha puesto en entredicho que haya participado en el amaño de un contrato”.Dijo que eso es de lo que “se trataba de dilucidar hoy” y señaló que “queremos dulucidar las responsabilidades políticas, pero Cifuentes nos ha ayudado poco”.Acusó a la presidenta regional de “montar hoy una escenita como si fuera una agredida por comparecer para dar respuestas a las preguntas de los diputados”.El diputado de Ciudadanos César Zafra dijo que “salgo algo decepcionado” después de la comparecencia de Cifuentes porque “cuando le hemos preguntado qué hacía en Fundescam, no lo sabe o no lo recuerda, igual que en los comités de campaña del PP”.Zafra señaló que sobre el contrato entre la Asamblea y Arturo Fernández Cifuentes “dice que ella firmó lo que le pusieron sobre la mesa”, “igual que lo que se ha hecho en el PP en estos últimos años: Oír, ver y callar”. “Esperábamos que tuviera algo que aportar” y “lo que ha dicho es que es una víctima del sistema y que nunca ha hecho nada malo”.La diputada socialista Encarnación Moya manifestó que “he visto a Cifuentes a la defensiva, como si esto fuera un ataque personal” y añadió que “estábamos cumpliendo con nuestra obligación”. “He visto que ha intentado extender a todos los demás –grupos parlamentarios de entonces- una responsabilidad, cuando el resto de fuerzas no participaban para nada en ese Comité de Expertos”, añadió.“Hoy salimos de esta comisión sin tener nada claro”, concluyo.Finalmente, el diputado del PP Alfonso Serrano declaró que “ha quedado claramente demostrado que frente a insidias y suposiciones, los hechos se ponen sobre la mesa”. Aseguró que en este contrato “todo ha sido transparente” y destacó que "todo se aprobó por unanimidad en órganos colegiados con representación de todos los partidos”.