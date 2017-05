ESTIBADORES. FOMENTO NO ASEGURA QUE LOS AGENTES SOCIALES CONOZCAN EL DESARROLLO DEL REAL DECRETO LEY ANTES DE QUE SE CONVALIDE EN EL CONGRESO

Etiquetas

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, admitió este miércoles que existe la posibilidad de que la patronal Anesco y los sindicatos de la estiba no cuenten con el borrador del real decreto que desarrollará el reglamento del real decreto ley que liberaliza el sector antes de que este se convalide en el Congreso de los Diputados.En una rueda de prensa, De la Serna afirmó que “lo cierto es que entendemos que ya estamos muy cerca de la aprobación en el Consejo de Ministros”, aunque no confirmó que vaya a ser este viernes.“Seguimos en contacto con los grupos políticos”, apuntó el ministro, quien tampoco aclaró si el nuevo decreto será idéntico al que no fue convalidado por la Cámara Baja.En cuanto al decreto de desarrollo, explicó que requerirá una tramitación de unos tres o cuatro meses y aseguró que el Ministerio todavía no ha cerrado su borrador, por lo que no puede remitirlo todavía a los agentes sociales.De hecho, preguntado por la posibilidad de que ese borrador no haya sido presentado antes de la convalidación del real decreto ley, proceso para el que el Gobierno cuenta con 30 días desde su aprobación en el Consejo de Ministros, no lo dio por seguro. “Espero que para ese momento lo tengamos”, respondió.