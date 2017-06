ERC EXIGE UNA “COMISIÓN DE LA VERDAD” PARA EVITAR CASOS COMO EL DE MOIX

Etiquetas

- Considera que su renuncia era “la crónica de una muerte anunciada” que llega “tarde”. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, reclamó este jueves que se constituya una “comisión de la verdad” porque, de no crearse, se van a repetir cada poco casos como los del fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que hoy presentó la renuncia al cargo.Tardà hizo estas consideraciones en rueda de prensa en la Cámara Baja minutos después de conocer la dimisión de Moix. “Nosotros siempre decimos que este gran estercolero, que al parecer es muy grande, parece que nunca va a acabarse”, valoró.“O bien esta sociedad hace una catarsis o bien el Parlamento español abre de una vez por todas una comisión de la verdad que descubra de una vez por todas cómo todo se regula bajo el prima de la impunidad y esto nos lleva a los orígenes de este régimen nacido bajo el signo impunidad”, indicó.Acto seguido, se preguntó por qué Moix va a ser el “último” en verse sometido a un escándalo de este tipo. “Si no hay una comisión de la verdad que permita al mismo sistema político español y judicial mirarse al espejo y reconocer que hay que enterrar a la impunidad, esto no tendrá solución”, vaticinó.Incluso, prosiguió, “todo es susceptible de empeorar” en un “régimen que evoluciona hacia el caos”. Por ello, celebró que este mes se inicie el “importante” debate de la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Previamente, la portavoz de Justicia de ERC, Ester Capella, consideró que la renuncia de Moix era “la crónica de una muerte anunciada” que llega “tarde”. “Existían elementos que ya decían que no era el candidato idóneo” para ocupar la jefatura de la Fiscalía Anticorrupción.