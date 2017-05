RAJOY EXPRESA SU “PLENA CONFIANZA” EN CATALÁ, MAZA Y MOIX Y EL PSOE LE DICE QUE EL “DESTINATARIO” DE LAS REPROBACIONES ES ÉL

Etiquetas

- Los socialistas le exigen que dé la cara contra la corrupción. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró este miércoles que confía “plenamente” en el ministro de Justicia, Rafael Catalá; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, que ayer fueron reprobados en el Congreso de los Diputados.Rajoy se expresó en estos términos en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, al responder al portavoz socialista, Antonio Hernando, quien le preguntó si cree suficiente la reacción del Gobierno ante los casos de corrupción que se han conocido recientemente y que afectan a sus filas.“Ayer reprobamos a Catalá, Maza y Moix, pero el destinatario naturalmente es usted”, le espetó Hernando, que seguidamente le afeó que siga manteniendo a estas personas en sus puestos, ante lo cual Rajoy contestó que tiene “plena confianza” en estos cargos. Además, señaló que seguirá trabajando para que se prevengan, persigan y descubran las prácticas corruptas y se sancione a los responsables de las mismas. Para ello, prosiguió, hay que “apoyar” a quienes tienen esa función encomendada por la Constitución y la Justicia. “Aunque no es suficiente, estamos mejorando”, valoró.El portavoz del PSOE le afeó que no haga dimitir a Catalá, Maza y Moix tras su reprobación en la Cámara Baja, aunque reconoció que “no esperaba otra cosa”, ya que son “leales” al Gobierno. “Usted vive en vilo y a merced de la corrupción desde aquellos famosos SMS”, agregó.En este punto, se centró en la citación de Rajoy para declarar en calidad de testigo en el juicio que investiga la ‘trama Gürtel’ y criticó que quiera declarar “por plasma” cuando vive “a 10 minutos” de la Audiencia Nacional. “¡Señor Rajoy, sea fuerte, dé la cara ante el tribunal y olvídese del plasma!”, exclamó. Ante estas consideraciones, el jefe del Ejecutivo reiteró que no tiene intención de cesar ni al ministro ni a los fiscales y subrayó que no piensa hablar de los supuestos “chantajes” a los que podría haber sido sometido porque, en su opinión, no merece la pena tomarse “la molestia” de desmentirlo y entrar así “en el juego de algunos”.“Apunte usted alguna idea para que seamos todos más eficaces en la lucha contra la corrupción, defienda la presunción de inocencia y no aplique la presunción de culpabilidad”, recomendó a Hernando, antes de argüir que “lo más importante” es que este domingo, cuando se celebran las primarias del PSOE, “llegue su Pentecostés y dejen de hacer méritos para que gane uno y no pierda otro”.