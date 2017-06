Elvira Rodríguez niega ilegalidades en la adjudicación de contratos de la Asamblea de Madrid

Etiquetas

La expresidenta de la Asamblea de Madrid Elvira Rodríguez ha afirmado este viernes que "se actuó correctamente y no se cometió ninguna ilegalidad" en la adjudicación de los contratos de la cafetería del Parlamento regional en 2009 y 2011 a la empresa de Arturo Fernández, que investiga por presuntas irregularidades la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

"Yo no entro en lo que hace la UCO ni en las circunstancias ni en las cuestiones de la UCO, a la que tengo todo el respeto, pero a las conclusiones que llega no coincido. Eso lo tendrá que dictaminar un juez. Es una pena, pero no me voy a meter con la Guardia Civil. Pena porque me gusta que se respeten las instituciones y creo que con esa contratación la institución se respetó en el ámbito de mis competencias", ha dicho este mediodía en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea.

Rodríguez ha reconocido que el informe de la UCO sobre este asunto es "demoledor" pero "no lo hace un juez y hay que esperar que el juez hable". "No me resigno a que se pongan en tele de juicio instituciones tan importantes para la democracia como un Parlamento ni que se desvirtúe un montón de cosas. Deberíamos tener a pesar de nuestras razones políticas un respeto con las instituciones, que nos hace falta. Yo las respeto mucho porque es lo que han decidido los madrileños. Todo lo que estoy leyendo me duele", ha manifestado.

EL COMITÉ DE EXPERTOS

La compareciente ha detallado que los pliegos de contratación de la Cámara regional se confeccionaban por los servicios técnicos "porque no puede ser de otra manera", ya que tienen muchos requisitos técnicos y jurídicos. La diferencia en el concurso de 2009 es que se introduce de manera explícita la calidad como criterio de valoración, ya que había muchas quejas sobre la calidad del menú, "que dejaba mucho que desear".

Rodríguez, que señala que nunca fue presidenta de la Mesa de Contratación, ha indicado que fue la mesa de la Asamblea la que decidió quienes serían los técnicos del comité de expertos. "Las actas no dicen nada, con lo cual la composición de la comisión de expertos y mesa de contratación fueron por aceptación de la Mesa de la Asamblea. Si no hubiera gustado se hubiera recogido en acta", ha apuntado.

Otra de las novedades de las adjudicaciones de 2009 fue la creación del comité de expertos con el objetivo de potenciar la calidad. Dicho comité tenía que representar a la Mesa de la Asamblea y a los trabajadores de la casa.

No obstante, había una alternativa de modelo en el que no era necesario un comité de expertos, pero el secretario general de la Asamblea comentó que tras hablar y asesorarse con personas del sector era pertinente la opción del comité porque había que "reflejar muy detalladamente la calidad de los alimentos". La propuesta acordó por unanimidad materializar esa idea. "Lo vimos, debatimos y aceptamos", ha apuntado.

Igualmente, ha señalado que rehusaron hacer un concurso u oposición para elegir a las personas pertenecientes a dicho comité. "Comíamos todos en la cantina de la casa y es una cuestión objetiva, pero no sé cómo se podía haber hecho mejor. Yo no sé qué criterios se pueden dar más desde la Mesa", ha dicho.

Por otro lado, Elvira Rodríguez ha precisado que Cifuentes fue designada también presidenta de la mesa de contratación porque era la vicepresidenta del Parlamento regional en ese momento y así lo decidió por unanimidad "y sin ningún tipo de polémica" la Mesa de la Asamblea. "Si alguien se hubiera negado a que fuera Cifuentes, eso hubiera estado reflejado en las actas", ha destacado.

A preguntas de la diputada de Podemos María Espinosa, la expresidenta de la Asamblea ha respondido que ella no era miembro del patronato de Fundescam, la fundación del PP que la Guardia Civil investiga por recoger donaciones ilegales. Además, ha negado conocer que Cifuentes fuera miembro de dicho patronato porque "no hacía seguimiento de Fundescam". Y también ha negado cualquier tipo de relación entra las contrataciones de la Asamblea con donaciones a Fundescam de empresarios como Arturo Fernández.

HUECOS RELLENABLES

Por otro lado, preguntada por la diputada socialista Encarnación Moya por los "huecos rellenables" a posteriori en los pliegos de contratación del servicio de cafetería que según un testigo señaló a la UCO, la compareciente ha indicado que se dejaban para incluir "los actos y guateques" de ese año.

De todas formas, Rodríguez ha querido aclarar a los diputados que "de ninguna de las maneras los pliegos fueron predirigidos". "Eso seguro que no fue así. Yo de ninguna manera hubiera entrado en hacer un procedimiento no sólo ilegal, ni irregular en algo de contratación", ha apostillado.

Sobre la supuesta intervención por parte de la jefa de Protocolo en las valoraciones de las ofertas de postulantes al servicio de cafetería, la expresidenta de la Asamblea ha indicado que esa persona como el resto de los miembros del comité de expertos tenían como función juzgar la calidad de las ofertas, pero "obviamente no tenían instrucciones de ninguna manera" sobre los nombres, apellidos o razón social de alguna empresa para favorecerla o no.

"Estoy de acuerdo con la adjudicación. Y voté en la mesa, nos parecía adecuado, seguro, plenamente adjudicado a derecho y nos parecía muy razonable", ha concluido Elvira Rodríguez.

EL "PLUS" DE LAS MUJERES

Uno de los temas más comentados durante la comisión ha sido el perfil de los miembros del Comité de Expertos, después de que Elvira Rodríguez señalara que, a su juicio, el hecho de "que tres mujeres se pusieran a probar la calidad de la comida" de la cafetería de la Asamblea era "un plus".

"Hacemos la compra todas las semanas, nos ocupamos de nuestra casa, no es ni feminismo ni machismo", ha continuado Rodríguez, quien ha respondido con esta reflexión a las preguntas del diputado de Ciudadanos Juan Rubio sobre la composición del comité de expertos encargado de valorar las ofertas para el contrato de la cafetería.

En 2009 dicho comité de expertos estaba formado por la ex letrada jefe de la Asamblea Tatiana Recoder; la jefa de Protocolo, María Merino, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, como miembro de la Mesa.

El diputado de Ciudadanos ha defendido que su grupo parlamentario hubiera elegido para valorar la calidad de la comida a un nutricionista, un farmacéutico o un médico y para evaluar la instalación a un ingeniero industrial y "no por dos señoras de derecho".

Por su parte, la ex presidenta de la Asamblea ha indicado que no se plantearon "un comité de expertos técnicos" que tuvieran que hacer unas pruebas, sino que tenía que firmar y valorar.

En respuesta al comentario sobre el hecho de que tres mujeres probaran la calidad de la comida, lo que se hizo al igual que se hace para elegir un menú de "boda", tal y como ha indicado Rodríguez, el diputado de Ciudadanos ha afirmado que en su casa quien hace la compra y quien cocina es él.

La portavoz de Podemos, María Espinosa, ha compartido que las mujeres "son las personas más indicadas para hablar de la alimentación", porque "diariamente muchas se encargan de la alimentación de los hijo, a pesar de los recortes del PP y sus politicas de recorte y autericidio".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha considerado que encontrar a personal para evaluar la calidad de la comida en la Asamblea es algo "complejo", para agregar que si hubiera algún concursante de Top Chef o Master Chef sería "perfecto".