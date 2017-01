Ferrera (PSOE) acusa al Gobierno de mentir con el proyecto CEUS y aseguran que no renunciarán a los drones

Etiquetas

El secretario de Organización del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Jesús Ferrera, ha acusado al Gobierno de "mentir" al anunciar inversiones para el proyecto CEUS de aviones no tripulados (drones) en la localidad de Moguer (Huelva) que sin embargo no se van a llevar a cabo según la respuesta emitida por el Ministerio a la pregunta lanzada en el Congreso por el diputado socialista onubense Juan José Díaz Trillo, desde el PSOE anuncian, sin embargo, que no van a renunciar a esta inversión.