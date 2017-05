Ferri (Compromís) sobre Mulet: "Yo no lo haría así pero cada uno tiene una personalidad"

Etiquetas

El portavoz de Compromís en Les Corts valencianas, Fran Ferri, ha comentado este jueves que él no actuaría como el senador de su formación Carles Mulet cuando rompió una foto de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero ha señalado que "cada uno tiene una personalidad y a veces es difícil controlarla".

Ferri, al término del pleno del parlamento valenciano, se ha referido así al escrito de protesta a la Presidencia de la Cámara y a la Junta de Portavoces remitido por el PSOE por el gesto del senador de Compromís Carles Mulet el pasado martes en el Pleno, cuando rompió una foto de la presidenta andaluza, Susana Díaz, y aseguró que "esa señora da asco".

Ferri ha comentado que conoce personalmente a Mulet, con quien ha compartido ejecutivas de Compromís y otras reuniones, y ha atribuido este comportamiento "a su forma de ser un poco bronca".

Al respecto, ha explicado que Mulet había estado recibiendo insultos de otros senadores y en "un momento de exaltación el utiliza ese talante más bronco". "Yo no lo utilizaría, porque no lo tengo, pero sí que es un talante que tiene Mulet y que le salió así", ha señalado.

Preguntado por si comparte ese comportamiento y si cree que Mulet debería moderarse, ha replicado: "Yo no lo haría así, no es mi manera de ser y por tanto no lo haría así, pero cada uno tienen una personalidad y a veces es muy difícil controlarla".