GIRAUTA DICE QUE LA CONTINUIDAD DE RAJOY OTRA LEGISLATURA INCUMPLIRÍA EL PACTO DE INVESTIDURA

- Impulsarán este mismo mes la creación de una comisión de investigación sobre la financiación del PP . El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, aseguró este lunes que la continuidad de Mariano Rajoy como candidato del PP otra legislatura incumpliría su pacto de investidura en el punto sobre limitación de mandatos.Lo dijo en una entrevista en RNE recogida por Servimedia, marcando así una discrepancia con el criterio oficial de la dirección de Ciudadanos. La semana pasada el vicesecretario general, José Manuel Villegas, aseguró que el acuerdo se daría por satisfecho con la reforma de la Ley del Gobierno para establecer esa limitación, asumiendo que no afectaría a un nuevo mandato de Rajoy por no poder ser una reforma retroactiva. El acuerdo establece el compromiso de limitar los mandatos del presidente del Gobierno a dos legislaturas o a ocho años, y meses atrás el propio Albert Rivera dio por hecho que si el PP suscribía ese acuerdo Rajoy entraría en su último mandato. De hecho, esa circunstancia ha sido esgrimida por Ciudadanos para augurar una legislatura completa que Rajoy querría agotar al ser su último mandato. Sin embargo, una vez que el PP dejó clara la previsible continuidad de Rajoy como candidato, la dirección de Ciudadanos dijo por boca de Villegas que se darían por satisfechos con esa reforma legal asumiendo que no afectaría a Rajoy aunque "nos gustaría" que no repitiera. Preguntado por ello, Girauta dejó claro que a su modo de ver "sí se incumple el pacto" en caso de que Rajoy siga como candidato del PP porque el sentido "innegable y obvio" de ese punto del acuerdo es que "éste era su último mandato". Girauta reconoció la imposibilidad de hacer una reforma legal retroactiva pero incidió en que se trata de un compromiso político, como todos los contenidos en el acuerdo de investidura, que Rajoy incumpliría en el caso de ser de nuevo el candidato a la Presidencia del Gobierno. Sobre el conjunto del acuerdo, el portavoz de Ciudadanos aseguró que visto con un poco de perspectiva "no está mal" que solo dos meses después de tener un Gobierno en plenas facultades se haya cumplido "el 12%" del acuerdo de investidura. COMISIÓN DE INVESTIGACIÓNLamentó que no fuera posible incluir en ese acuerdo la supresión de las Diputaciones. Que el PP renuncie a ellas, denunció, es "más difícil que encontrar el bosón de Higgs", es de las cosas más complicadas "del universo", pero al menos se consiguió el compromiso de "pinchar" la burbuja política con un recorte de mil millones de euros. Otro compromiso sí incluido y al que Ciudadanos no va a renunciar, subrayó, es la creación de una comisión parlamentaria específica para investigar la financiación del PP, y en ese punto expresó su confianza en que el partido de Rajoy acceda sin ninguna "reserva mental". Apuntó que "muy probablemente" Ciudadanos registrará ese mismo mes de enero la solicitud para crearla, dado que está entre los compromisos que tenían que materializarse en los tres primeros meses de legislatura. Si el PP tuviera alguna reticencia, añadió, no habría problema para sacarla adelante porque habrá "una mayoría alternativa" para poder hacerlo. Que vaya a comparecer Rajoy en ella "es mucho decir", respondió Girauta al ser preguntado por esa posibilidad. De momento, afirmó, "vamos a ir por orden".