EL PSOE DICE QUE EL GOBIERNO "IGNORA" EL CONTROL EN EL SENADO PARA NO DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS ÚLTIMOS CASOS DE CORRUPCIÓN

El PSOE considera que el Gobierno "se esconde" y "no comparece" en el Senado para no dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al Partido Popular conocidos esta semana, entre los que se encuentran la citación para declarar como testigo del presidente Mariano Rajoy en el juicio del 'caso Gürtel' o las detenciones de la Guardia Civil en el marco de la 'operación Lezo', entre ellas la del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.Así lo indicó la dirección de los socialistas en el Senado tras conocerse que ni Rajoy, ni la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ni otros cuatro ministros comparecerán en la Cámara Alta el próximo martes para someterse al control parlamentario de la oposición. En un comunicado, los socialistas denuncian que, junto a la ausencia del presidente, de viaje en Brasil, y de la vicepresidenta, tampoco estarán en este Pleno los titulares de Exteriores, Industria, Educación y Agricultura.La dirección socialista expresará su malestar en la Junta de Portavoces del próximo martes por lo que considera una falta de respeto del Ejecutivo a la Cámara Alta y a la labor de control al Gobierno al que tiene derecho la oposición. Se da además la circunstancia de que la sesión de control al Gobierno del martes será la única a la que se someterá el Ejecutivo en cinco semanas, ya que en el Congreso no habrá control hasta el 10 de mayo al estar tramitándose los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Desde el PSOE lo ven como una maniobra “inaceptable” por parte del Gobierno.A pesar de las ausencias, el PSOE pedirá explicaciones al titular de Justicia, Rafael Catalá, por el papel desempeñado por la Fiscalía Anticorrupción, ante las informaciones que indican que el fiscal Manuel Moix intentó desbaratar la investigación de la 'operación Lezo', en la que ha sido detenido Ignacio González.