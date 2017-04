(VÍDEO) EL GOBIERNO ACUSA A LA OPOSICIÓN DE PROMOVER UN “JUICIO PARALELO POLÍTICO” CONTRA EL PP

Etiquetas

(AVISO: estas declaraciones contienen imágenes de televisión que pueden contratarse en el teléfono 915450110 o 667154701). El Gobierno considera que la oposición busca hacer un “juicio paralelo político” contra el PP a través de la creación de la comisión en el Congreso de los Diputados que investigará en exclusiva las cuentas del partido que lidera Mariano Rajoy y no una que analice a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tal y como reclamaba esta formación.En una entrevista en Servimedia, el portavoz del Ejecutivo y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, indicó que “deberíamos hablar de la financiación de los partidos en general” en la Cámara Baja si lo que se persigue realmente es “hacer un servicio a España”.Lamentó que no haya sido esa la “voluntad” del Congreso, donde los partidos “han querido centrar únicamente en el PP” el estudio de la financiación. “La duda que a uno le llega es si queremos convertir esto en una especie de juicio paralelo político o si queremos buscar medidas para una financiación transparente y justa de los partidos”, reflexionó.“Lo importante es que la labor del Parlamento tenga un valor en positivo y sirva para el futuro y muchos de estos temas están en los tribunales”, sentenció Méndez de Vigo, antes de reclamar que se deje trabajar a la Justicia sobre la financiación de su partido sin “interferencias o injerencias”. “MEDIDAS CONSENSUADAS” PARA PREVENIR MALAS PRAXISDicho esto, el portavoz del Gobierno consideró que el Congreso de los Diputados “haría bien en mirar hacia el futuro y ver cómo de forma consensuada se pueden buscar medidas que palien los efectos que puede haber” en torno a cómo sufragan sus cuentas las distintas fuerzas políticas.El pasado 30 de marzo, con una mayoría de 316 votos a favor y ninguno en contra, se dio el pistoletazo de salida a una comisión que quiere ahondar en la supuesta financiación irregular de los populares y en la que no se descarta que se fuerce la comparecencia del propio Rajoy para dar explicaciones sobre la presunta ‘caja b’.A este respecto, Méndez de Vigo aseguró que hasta la fecha no ha hablado con el presidente del Gobierno sobre esta posible comparecencia. Preguntado sobre si pondrá alguna objeción a dar explicaciones en sede parlamentaria sobre esta cuestión, respondió que “cada día tiene su afán y hoy todavía ni está constituida la comisión”.Los populares votaron a favor de la creación de esta comisión de investigación en el Congreso para visibilizar que no temen dar explicaciones sobre su financiación, aunque lamentan que el objetivo de esta iniciativa sea desgastar al PP. Seguidamente, consiguieron aprobar en el Senado, donde gozan de mayoría absoluta, la creación de una comisión que hace extensivo el estudio de la financiación a todos los partidos.