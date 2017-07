EL GOBIERNO RECONOCE QUE NO ENCUENTRA UBICACIÓN PARA LA BIBLIOTECA DE MUJERES

Etiquetas

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, reconoció este miércoles que aún no se ha encontrado una ubicación para la Biblioteca de Mujeres. Los 30.000 volúmenes que configurarán esta biblioteca, fruto de una donación realizada en el año 2006, están almacenados en los bajos del Museo del Traje de Madrid.Montserrat contestó así a la pregunta formulada por la diputada Sofía Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos–En Comú Podem–En Marea, en el Pleno del Congreso de los Diputados, que se interesó por lo que está haciendo el Instituto de la Mujer sobre la creación de esta nueva Biblioteca de Mujeres.La ministra calificó la colección "de gran valor, testimonio de las mujeres en España y del mundo", e informó de que "hasta ahora hemos invertido 200.000 euros en el mantenimiento, la catalogación y conservación de los 30.000 volúmenes", que, apostilló, "están en buen estado".Reconoció que "en el Museo del Traje no se puede acceder a todos los volúmenes" e indicó que "mientras no encontremos nueva ubicación, la página web del Instituto de la Mujer tiene un apartado que permite una consulta 'online' de todo el catálogo completo y se puede consultar".