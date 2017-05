GÜRTEL. EL PP VE “ABSOLUTAMENTE INNECESARIA” E “IMPROCEDENTE” LA DECLARACIÓN DE RAJOY

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, manifestó este martes que la citación para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca ante el tribunal que juzga la primera etapa de la ‘trama Gürtel’ es “absolutamente innecesaria” e “improcedente”.Lo dijo en la Cámara Baja, una vez el PP y Nueva Canarias sellaron el acuerdo que posibilitará sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Al ser preguntado por el hecho de que Rajoy tenga que declarar en persona como testigo ante la Audiencia Nacional, subrayó su “respeto” a las decisiones judiciales.“Pero tienen que entender que yo tengo que mantener también mi criterio, que esta comparecencia es absolutamente innecesaria, que no tiene nada que aportar y que es improcedente”, sentenció el portavoz parlamentario de los populares. Dicho esto, lamentó que “algunos estén más en el cómo que en el por qué” y aseguró que hasta el momento no ha encontrado “a nadie” que le argumente “por qué el presidente del Gobierno tiene que acudir como testigo para prestar testimonio sobre un asunto sobre el cual no tenía ningún cargo que le obligara a tener ni conocimiento ni competencia sobre ese asunto”.La Sección Segunda de la Sala Penal de la Audiencia Nacional ha citado a Mariano Rajoy para que declare como testigo el próximo 26 de julio a las 9.30 horas en el juicio del 'caso Gürtel', y deberá hacerlo físicamente en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. El auto cuenta con el voto particular del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, para quien la declaración debía realizarse por videoconferencia, como propuso Rajoy. El tribunal desestima los argumentos sobre el despliegue de medios necesarios para que Rajoy se desplace a San Fernando de Henares y asegura que la seguridad que hay allí es más que sobrada para acoger la declaración del presidente. Preguntado por ese auto esta mañana en Portugal, el propio Rajoy se limitó a mantener su tesis oficial sobre el caso: "Yo estoy a lo que dispongan los tribunales", aseguró.