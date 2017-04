GÜRTEL. EL PP VE AL “AUSBANC DEL PSOE” DETRÁS DE LA CITACIÓN A RAJOY

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó este miércoles que el “Ausbanc del PSOE”, en referencia a la acusación popular representada por Adade, ha presionado de forma “espuria” para provocar el “desprestigio” del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que tendrá que declarar como testigo en el juicio de la ‘Gürtel’.En rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión del Consejo de Dirección del Grupo Parlamentario Popular, Hernando valoró así la decisión de ayer de la Audiencia Nacional de que Rajoy declare como testigo en el juicio sobre la primera época de la 'Gürtel' (1999-2005), según lo dictaminado por la mayoría del tribunal que juzga la presunta trama corrupta desde octubre de 2016.El portavoz parlamentario de los populares dijo respetar pero no compartir esta decisión judicial y atribuyó directamente el cambio de criterio del tribunal a las “presiones espurias” realizadas por Adade, una asociación de abogados “que todo el mundo sabe que está vinculada al PSOE”.“Llevan tiempo intentando que el señor Rajoy se siente en un tribunal en calidad de lo que sea y sobre asuntos que no tienen que ver nada con su función ni de ahora ni del pasado”, expuso, antes de valorar que la acusación popular sólo busca “desprestigiar” a Rajoy.Consideró, por tanto, que “esto es una vergüenza” y que es “absolutamente intolerable” que se utilice la Justicia para “obtener un beneficio político”. “No voy a decir que (Adade) es el Manos Sucias del PSOE, no lo voy a decir, pero, ¡ya está bien!”, exclamó.Abundó en que el jefe del Ejecutivo entonces no tenía “ni capacidad ni responsabilidad" para conocer los hechos. “El objetivo es difamar y triturar el honor de las personas, para eso se está utilizando la acusación popular, para tratar de politizar la Justicia y llevar escándalo a donde no lo hay”, apostilló.Sobre la petición de Podemos de que Rajoy comparezca en el Pleno del Congreso para explicar todo lo que sabe sobre la financiación del PP, dijo que no le ve sentido. “Creo que hemos dado explicaciones sobre estos asuntos por cielo, tierra, mar y aire. Llevamos nueve años dando explicaciones”, zanjó.