GÜRTEL. RUFIÁN (ERC) SUBRAYA QUE RAJOY TIENE QUE IR A LA AUDIENCIA "PORQUE NO SE APELLIDA BORBÓN"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, subrayó este miércoles que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene que declarar presencialmente en la Audiencia Nacional porque "no se apellida Borbón". En los pasillos del Congreso, Rufián juzgó "lógico y normal" que el tribunal que juzga la primera etapa de la trama 'Gürtel' haya convocado presencialmente a Rajoy para declarar como testigo y no por videoconferencia. Felicitó por ello a los magistrados, a los que acusarán de "antiPP" o "antipatriotas", aunque en realidad son "antisinvergüenzas". Aunque sea presidente del Gobierno, subrayó, Rajoy es "un ciudadano más" y según la "sacrosanta Constitución" todos los españoles son iguales ante la ley "menos los Borbones". Dado que él "no se apellida Borbón", sentenció, tiene que declarar en persona.