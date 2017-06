Gabilondo cree que Podemos "se ha precipitado" con la moción porque "en 4 meses podía haber madurado" una alternativa

Etiquetas

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha afirmado este miércoles que Podemos "se ha precipitado" al haber planteado en este momento una moción de censura contra Cristina Cifuentes porque "era cuestión de haber esperado cuatro meses y podía haber madurado" alguna alternativa, que no descartan iniciar más adelante.

En un desayuno con periodistas para explicar su abstención en la moción de mañana, Gabilondo no ha querido explicitar de qué alternativa estaríamos hablando, aunque ha aludido, refiriéndose a varios artículos del Estatuto de Autonomía, además de la moción de censura a la cuestión de confianza y de las elecciones anticipadas, dos fórmulas que son potestad de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, a las que recurriría presumiblemente si Ciudadanos le retira la confianza.

"Estamos dispuestos a cualquier diálogo intenso para encontrar una alternativa. Si se dieran las circunstancias sería con un acuerdo y un programa acordado. Sólo se resolverá si los ciudadanos de Madrid ven que esto es inconcebible. Es una pena para nosotros, pero es así", ha dicho Gabilondo.

Los socialistas creen que esperando unos meses -teniendo en cuenta que no habrá actividad parlamentaria en todo el verano por obras de la Asamblea- se podría esclarecer la implicación de Cifuentes en el 'caso Cafetería' o podrían salir nuevos imputados en el Grupo del PP.

El diputado socialista recuerda que en el Grupo Popular hay varios diputados que han sido consejeros, viceconsejeros y altos cargos de los Gobiernos de Ignacio González y Esperanza Aguirre, además de que la mitad de los parlamentarios 'populares' lo fueron también en la anterior legislatura. Y algunos podrían acabar imputados.

"Esto no es un delito, pero no se lo tenemos que echar en cara salvo cuando dicen que son nuevos. Ahora cuando dicen 'con nosotros ha llegado la limpieza', los anteriores deben estar incómodos. No soy de los piensan que todos los del PP son unos sinvergüenzas, pero el modo de concebir la política es impresentable", ha recalcado.

MODERADO Y PROGRESISTA A LA VEZ

Gabilondo también ha aprovechado la ocasión para defender su forma de hacer oposición, que afirma que va más allá de luchar contra la corrupción porque los ciudadanos madrileños "quieren también que se resuelvan sus problemas". "Algunos dirán que había un ambientazo, un espectáculo fantástico en la Asamblea y aquí viene el soso de Gabilondo a hablar de las viviendas", ha apuntado.

El portavoz parlamentario ha recordado que su Grupo ha presentado más de 200 enmiendas en esta legislatura, intervenciones y han solicitado plenos monográfico. Sin embargo, cree que actualmente "se ha confundido la escala de valores" en el modo de hacer política. "Tenemos una forma de entender la iniciativa parlamentaria y nuestra iniciativa es esa. Nosotros no tenemos dinero para hacer campañas en el Metro. Es interesante ver cuánto cuesta", ha apostillado, en alusión a los carteles de propaganda de Ciudadanos en el suburbano madrileño.

Gabilondo define a su Grupo como "moderado, realista y progresista, es decir, transformadores de la sociedad". "¿Se puede ser moderados y progresistas? Yo creo que sí", ha respondido.

"A mí la política me entusiasma desde niño, como elemento transformador de la sociedad, de respuesta a intereses comunes. Pero la politiquería y los politicastros me han aburrido desde niño y yo no me he venido a aquí a convertirme en uno de ellos. No podemos convertirnos en politiqueros, que son aquellos que antepone los intereses partidistas y sectarios a los intereses colectivos. Le importan más los efectos de las cosas, que lo que las cosas son. EL mundo del pariqué, del parecer ser. Y también es politiquería el mundo de la mentira, que cada vez se da más en la política", ha esgrimido.