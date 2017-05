García-Escudero avisa al senador que rompió la foto de Díaz que incumplió las mínimas normas de respeto y dañó al Senado

Etiquetas

Le anuncia que los portavoces de los grupos parlamentarios y la Mesa quieren "máximo rigor" en la aplicación del Reglamento en el futuro

El presidente del Senado, Pío García-Escudero, ha avisado al senador de Compromís Carles Mulet, que la semana pasada rompió en el Pleno una foto de Susana Díaz, que su gesto y sus palabras ese día fueron contrarias "a las más elementales normas de respeto" en los debates parlamentarios y dañaron "gravemente la imagen de la institución". A partir de ahora le anuncia que se aplicará el Reglamento con "máximo rigor".

García-Escudero ha remitido una carta a Mulet, a la que ha tenido acceso Europa Press, en respuesta al amparo solicitado este martes por el senador a la Presidencia por los continuos insultos que, según manifiesta, recibe por parte de la bancada socialista durante sus intervenciones en el hemiciclo.

En su respuesta, el presidente del Senado le explica a Mulet que tanto los portavoces de los grupos parlamentarios como los miembros de la Mesa (formada por PP, PSOE y PNV) coinciden "de forma unánime" en su "pleno rechazo" a la conducta del senador.

Por un lado, porque aprovechó el turno de defensa de enmiendas a una moción sobre infraestructuras en Aragón para romper la foto y decir de Susana Díaz que le daba "asco". Empleó el turno "para fines ajenos" al asunto que se debatía.

Además, el gesto y las palabras del parlamentario, añade García-Escudero, "son radicalmente contrarias a las más elementales normas de respeto que deben presidir los debates en la Cámara" y "dañan gravemente la imagen de la institución parlamentaria de la que su señoría, le recuerdo, forma parte".

EL REGLAMENTO, CON "MÁXIMO RIGOR"

El presidente del Senado dice que tanto la Junta de Portavoces como la Mesa le han "encarecido" que se aplique "con el máximo rigor" el Reglamento si se vuelven a producir "situaciones semejantes, que exceden lo tolerable".

El artículo 101 del Reglamento del Senado establece que los senadores podrán ser llamados al orden si profieren palabras "ofensivas al decoro" o cuando interrumpan o falten a lo establecido para el desarrollo de los debates. Tres llamadas al orden pueden provocar la expulsión del senador y en caso de reincidencia, cabe la posibilidad de que se someta al criterio de la Cámara "una propuesta más grave".

QUEJAS DEL PSOE

También el PSOE había presentado este martes una queja por lo ocurrido en el Pleno de la semana pasada. Su portavoz en el Senado, Vicente Álvarez Areces, pidió en la Junta de Portavoces que Mulet se retracte, sea llamado al orden por el presidente y retire sus palabras del diario de sesiones por una intervención que calificó de "intolerable", "desproporcionada", "inaceptable" e "incluso machista".

Según apuntó Álvarez Areces, el episodio responde a una actitud del senador, que reitera este tipo de actuaciones. "No es la primera vez que lo hace, no es un momento en el debate en el que se sube el tono: es una actitud ofensiva", denunció.

Pero Mulet aseguró tras el incidente que volvería hacer lo que hizo, que fue fruto del acaloramiento del debate y una reacción a que en los dos últimos Plenos ha recibido insultos desde la bancada socialista, según explicó a Europa Press.

"Estas escenificaciones se las hago al PP y no me insultan tanto como el PSOE. Hay senadores del PSOE que me han llamado payaso, mamarracho y asqueroso. Zombi me lo dicen mucho", aseguró el parlamentario.