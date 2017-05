El Gobierno confía en aprobar los Presupuestos y negociará "con todos" el techo de gasto de 2018

Etiquetas

Afirma que "van bien" las conversaciones sobre los PGE

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este viernes que las conversaciones sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "van bien", por lo que confía en que sean aprobados la semana que viene en el Congreso y posteriormente en el Senado, y ha avanzado que también negociará con "todos" los grupos parlamentarios el techo de gasto de 2018.

Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha explicado que siguen produciéndose contactos y conversaciones de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, con los distintos grupos parlamentarios.

Méndez de Vigo ha afirmado que las conversaciones "van bien", tal y como se refleja en el "tono positivo" de las declaraciones sobre las negociaciones realizadas por el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, cuyo voto es necesario para que las cuentas públicas de 2017 prosperen.

En todo caso, Méndez de Vigo ha apuntado que los acuerdos "no se consolidan hasta que no se producen", por lo que el Gobierno "no vende piel del oso antes de cazarlo", de forma que hay que esperar "a ver qué sucede".

Por el momento, ha recordado que la semana que viene se celebrará el debate y la votación en el pleno del Congreso de los Diputados, después de que la Comisión de Presupuestos aprobase el jueves el dictamen del proyecto de ley de PGE de 2017, una vez incorporadas 101 enmiendas parciales durante los tres días de debate y votación esta semana.

En esta línea, Méndez de Vigo ha recordado que él tuvo que negociar "muchas enmiendas" en el Parlamento Europeo, y habitualmente se aprueban las enmiendas presentadas por los grupos que respaldarán los Presupuestos, mientras que el resto "se miran de otro modo". "El Gobierno confía en tener la aprobación la semana que viene y luego en el Senado", ha recalcado.

En cualquier caso, ha insistido en que la aprobación de los Presupuestos de 2017 "es bueno para España y sería una buena señal de estabilidad y cumplimiento de los objetivos europeos".

NEGOCIARÁ "CON TODOS" EL TECHO DE GASTO DE 2018.

Preguntado sobre la "nueva mayoría" parlamentaria de cara a la aprobación del techo de gasto de 2018 previsto para el mes de julio, Méndez de Vigo ha recordado que es una "obligación" suscrita con la UE que hay que cumplir.

El portavoz del Gobierno ha asegurado que el Ejecutivo negociará "con todos" los grupos parlamentarios el techo de gasto de 2018, tal y como hizo con el límite de gasto no financiero de este año y los objetivos de déficit para el periodo 2017-2019, acordado con el PSOE, Ciudadanos y PNV.

En esta línea, ha recordado que los países europeos acordaron en 2008, en el contexto de mayor dificultad económica de la economía griega, una serie de medidas por las que se fijó que ningún Estado miembro puede aprobar unos Presupuestos en los que el déficit exceda aquello que se ha comprometido a controlar con la UE.

"Es una obligación con la UE", ha insistido Méndez de Vigo, quien ha recordado también que la senda de déficit fue pactada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ha sido posteriormente negociada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

"No pactar el techo de gasto sería incumplir compromisos con la UE y sería enormemente negativo", ha enfatizado.