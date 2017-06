El Gobierno dice que es "difícil" que PSOE y Podemos pacten una moción de censura porque están "muy lejos" de la mayoría

Etiquetas

Méndez de Vigo cree que otra moción solo está en "la imaginación" de Iglesias y afirma que Podemos y Cs son compañeros políticos "extrañísimos"

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha recalcado que el PSOE y Podemos solamente suman 156 diputados, por lo que están "muy lejos" de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados para conseguir sacar adelante una moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Así lo ha manifestado en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, al ser preguntado por la posibilidad de que en un futuro los socialistas y Podemos impulsen otra moción de censura contra Rajoy y si esa opción preocupa al Ejecutivo. Además, no cree que el PSOE "vaya a aliarse" con ERC.

Méndez de Vigo ha apuntado que "poca gente duda" de que "el objetivo" del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es ser presidente del Gobierno "a toda costa". Pero, al respecto, ha resaltado que es "muy difícil" que el PSOE, Podemos y Ciudadanos "puedan formar una coalición". "Si en política se hacen compañeros extraños de cama, estos son extrañísimos", ha remachado, en referencia a la formación naranja y a la morada.

"PIRUETAS" DE PABLO IGLESIAS

El también ministro de Educación ha acusado al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, de estar haciendo "piruetas" al querer tender puentes con el PSOE una vez que su moción de censura contra Rajoy ha sido rechazada e Iglesias ha "suspendido" su "examen" como candidato a presidir el Gobierno.

El resultado de la iniciativa, ha explicado, únicamente obtuvo los apoyos de Compromís, Bildu y ERC. A su juicio, dicho resultado fue "muy malo" y, ante ese "suspenso", lo que el líder de Podemos ha hecho es utilizar su "habilidad retórica" para que se olvide el fracaso de la iniciativa "para que se hable de la siguiente, que está en su imaginación".

"Hay un presidente para continuar con la senda de crecimiento y otros están en otras cosas, y ayer salieron derrotados", ha aseverado. En este sentido, ha recordado que Rajoy no era "la persona que se examinaba", sino que lo hacía el candidato Iglesias. De este modo, ha justificado la ausencia de Rajoy en la segunda jornada del debate de la moción, a la que acudió para votar la iniciativa. "Cuando uno no se examina, no está en las aulas", ha defendido.

El ministro ha hecho hincapié en la "agresividad" del discurso de Iglesias contra el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, durante el debate de la moción de censura que tuvo lugar este miércoles en la Cámara Baja. A su juicio, el líder de Podemos fue especialmente duro con el líder de Cs, y ambos entraron en "descalificaciones personales".

Y ha apuntado que tanto Iglesias como la portavoz de Podemos, Irene Montero, "subieron el listón" en la descalificación. Y ha subrayado que, cuando se sube ese listón, "no es de extrañar que el resto de portavoces lo suban también".

LAS DESCALIFICACIONES NO FACILITAN ACUERDOS

Así, ha abogado por que en el Parlamento se argumente "sólidamente" porque, a su juicio, deben dar un "ejemplo de educación" y "comportarse correctamente". "No creo que las descalificaciones personales faciliten el acuerdo", sostiene.

Para Méndez de Vigo, la legislatura es "difícil" por la "complicada" aritmética parlamentaria. Pero el ministro ha destacado que la economía española sigue creciendo y se sigue creando empleo, al mismo tiempo que ha reivindicando la "estabilidad" y ha rechazado cualquier intento de quitar a Rajoy de La Moncloa.

Asimismo, ha hecho un balance positivo del pacto firmado entre el PP y Cs para la investidura de Rajoy y ha destacado las buenas relaciones que existen entre sus dirigentes.