El Govern lamenta las "formas" de Rajoy a la hora de anunciar el aumento del descuento de residentes

La portavoz del Govern balear, Pilar Costa, ha criticado las "formas" del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la hora de anunciar el aumento de hasta el 75 por ciento en el descuento de residentes para vuelos interislas.

La portavoz del Ejecutivo ha reiterado que llevan cinco meses solicitando una reunión con el presidente y ha afirmado que ella habló hace unos días "con la vicepresidenta para celebrar una reunión y presentarle una propuesta de un nuevo Régimen Especial para Baleares".

Por otro lado, Costa ha criticado las declaraciones del presidente del PP balear, Biel Company, durante la clausura del XII Congreso del PP de Mallorca, en las que pedía a Rajoy que no perdiera "ni un minuto" en reunirse con la presidenta del Govern, Francina Armengol.

"Creemos que es un menosprecio no a un Gobierno ni a una presidenta, sino a unos ciudadanos", ha añadido en relación tanto a Company por sus declaraciones como a Rajoy por no reunirse con la presidenta.

Por el contrario, Costa ha dicho que es "un anuncio positivo" y ha recordado que se trata de una reivindicación que "era casi histórica en Baleares".

La portavoz del Govern ha asegurado que vigilarán la letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado porque "Rajoy no lo mencionó, pero el diputado de Nueva Canaria, sobre los descuentos para el transporte de mercancías entre islas, señaló que era de una bonificación del 100 por ciento y ayer Rajoy, lo que anunció, era una bonificación del 65 por ciento".

Costa ha considerado la subida "positiva", pero ha afirmado que si es cierto que hay diferencias entre las condiciones de Canarias y las de Baleares, exigirán que se igualen.

CRITICA EL "TONO Y LAS PALABRAS" DE COMPANY

Asimismo, ha rechazado el "tono y las palabras" de "quien pretende ser portavoz y de quien pretende ser candidato del PP en Baleares" en referencia al discurso realizado por Biel Company este sábado en el XII Congreso del PP de Mallorca.

"Ni las formas ni el tono, por mucho que estuvieran en un acto de partido se pueden permitir, sobre todo cuando se hablan de temas tan sensibles para las Islas como el transporte aéreo", ha añadido.

Costa ha invitado a Company a que "hable donde le eligieron los ciudadanos de Baleares para hablar, que es el Parlament, porque hemos visto que es muy valiente frente a sus compañeros cuando no puede tener réplica, pero en el Parlament muestra una gran cobardía a la hora de no querer debatir con el Govern".

"A nadie se le escapa que el aumento del descuento es consecuencia de una negociación de los Presupuestos de un diputado de Nueva Canaria, que compartimos que debe aplicarse lo mismo para Baleares, pero lamentamos que el Gobierno no haya mostrado la más mínima sensibilidad hacia las Islas y sólo cuando se ha visto ahogado a la hora de aprobar unos Presupuestos ha cedido a esta reivindicación, en el caso de Canarias y de rebote para Baleares", ha dicho.

Sobre la posibilidad de que las compañías aumenten ahora los precios, Costa ha dicho que "según algunas declaraciones realizadas de forma unilateral, esto no pasará pero tampoco tenemos la garantía de que no pase, pero no queremos adelantar acontecimientos".

"Por ello, desde el Govern siempre habíamos hablado de una tarifa plana, porque evitaría estar siempre al arbitrio de que las compañías suban o no los precios", ha selalado.