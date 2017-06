El Grupo Socialista asume sin cuestionar la abstención en la moción de censura de Podemos contra Rajoy

Etiquetas

Císcar afirma en la reunión de grupo que la abstención es lo que es, ni un 'sí', ni un 'no' y que es una decisión personal de Pedro Sánchez

El Grupo Parlamentario Socialista ha asumido sin rechistar la decisión adoptada por el líder del partido, Pedro Sánchez, de abstenerse en la moción de censura presentada por Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que se debatirá este martes en el Congreso de los Diputados.

Apenas veinte minutos ha durado la reunión que el Grupo Socialista en su conjunto ha celebrado en la Cámara Baja y en la que el portavoz provisional, José Luis Ábalos, les ha informado del sentido del voto que deberán asumir frente a la iniciativa de la formación 'morada'.

Tan sólo la diputada por Pontevedra María Dolores Galovart se ha quejado de enterarse antes por la prensa de la decisión del sentido de voto que por la dirección del Grupo. Ábalos le ha pedido comprensión porque la situación actual es anómala, con un secretario general que ha de tomar las decisiones políticas, pero que todavía no tiene una Ejecutiva.

El veterano parlamentario Cipriá Císcar también ha tomado la palabra para llamar la atención sobre que la abstención es lo que es, ni un 'sí' ni un 'no', lo que muchos compañeros han interpretado como una advertencia a los sanchistas de que la abstención del PSOE que permitió gobernar a Mariano Rajoy tampoco equivalía a apoyar al PP. Císcar ha apuntado también en una intervención de apenas un minuto que la decisión de la abstención es una decisión personal del secretario general, según las fuentes consultadas.

Pero nadie en la reunión del grupo ha cuestionado la conveniencia de abstenerse ante la moción de censura planteada por Podemos contra Rajoy, han confirmado diversos asistentes a ese encuentro. Ya en la mañana de este lunes Ábalos no preveía que hubiera diputados con la intención de romper la disciplina de voto, como sí ocurrió en la investidura de Rajoy, cuando una quincena de díscolos votó en contra, en lugar de abstenerse, y fueron sancionados.

Antes del inicio de la cita, los diputados Zaida Cantero y Odón Elorza, afines a Pedro Sánchez, han mostrado su convencimiento de que el PSOE no tendrá problemas en explicar a la opinión pública el sentido de su abstención.

Una moción de censura, ha incidido Cantera, ha de ser constructiva y presentar tanto un candidato como un programa de Gobierno alternativo, algo que Pablo Iglesias no se ha tomado la molestia en discutir con nadie.

"BASTA YA DE TANTO CIRCO", MENSAJE A PODEMOS

"El Parlamento no está para hacer juegos con la gente de 'quítate tú que me pongo yo', está para presentar acciones que sirvan a la gente", ha advertido. Aunque ha admitido que los socialistas están de acuerdo con Podemos en que hay que buscar una alternativa a Rajoy, ha pedido a los 'morados' ser realistas porque no les dan los números para sacar adelante una moción de censura. "La moción requiere que te sientes para pactar un gobierno y programa alternativos. Basta ya de tanto circo", ha opinado.

En una línea similar se ha expresado Odón Elorza, que ha calificado la iniciativa de Podemos como un "aquí te pillo, aquí te mato", presentada coincidiendo con un proceso de primarias en el PSOE, donde sabían que la moción de censura iba a generar opiniones enfrentadas.

"El PSOE no va a quemar ahora ese cartucho y lo utilizará cuando Pedro Sánchez lo estime conveniente", ha avisado antes de llamar la atención sobre el hecho de que desconocen en qué consiste el programa alternativo a Rajoy que propone Pablo Iglesias.