El Grupo Vasco se abstiene en la moción de censura de Podemos

Etiquetas

El Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV se ha abstenido en la moción de censura de Podemos que se ha votado este miércoles en el Congreso de los Diputados. Tal y como señaló ayer el portavoz jeltzale en la Cámara, Aitor Esteban, "por mucha distancia que uno pueda tener con el actual Gobierno, y la tenemos en temas fundamentales, las formas y el fondo de la iniciativa de Podemos y sus intenciones cortoplacistas no nos generan ninguna confianza para apoyarle".

Según ha informado el PNV, en la sesión de ayer Esteban reprochó a Podemos que no consensuara la iniciativa con los Grupos y le acusó de buscar "protagonismo", en lugar de "intentar conformar una mayoría alternativa". Añadió, además, que EAJ-PNV es escéptico con respecto a las "promesas" del líder de Podemos en relación a su concepción de Estado plurinacional, y le advirtió de que "la política de gestos vacíos que no conducen a nada no tiene ningún valor".

Al mismo tiempo, el portavoz jeltzale destacó la distancia que separa a EAJ-PNV del PP por su "tendencia a practicar una política centralista, las evidencias de corrupción en entornos del PP, su concepción de Estado antitética a la nuestra, la aparente implicación de algún ministro en maniobras que van en contra del principio democrático de separación de poderes", entre otros asuntos.

Sin embargo, Esteban recordó que el PP es hoy "el principal agente político por decisión de la ciudadanía" e insistió en que la labor de

EAJ-PNV en el Congreso de los Diputados es "intentar que no se implementen aquellas políticas que consideramos perjudiciales para nuestra ciudadanía, cumplir nuestro programa electoral, la 'Agenda Vasca', y defender los principios democráticos, en los que creemos profundamente y a la nación vasca". Por todo ello, EAJ-PNV se ha abstenido en la moción de censura de Podemos.