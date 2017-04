CANAL. HERNANDO DICE QUE EL ‘NÚMERO DOS’ DE INTERIOR DARÁ LAS “EXPLICACIONES OPORTUNAS” POR SU REUNIÓN CON EL HERMANO DE GONZÁLEZ

Etiquetas

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, afirmó hoy en el marco del Fórum Europa que la solicitud del PSOE para que el secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, comparezca en la Cámara “llega un poco tarde” porque él mismo ya ha anunciado que lo haría “para dar las explicaciones oportunas” sobre su reunión con Pablo González. En declaraciones a los periodistas tras asistir al acto organizado por Nueva Economía Fórum, Hernando se refería así a las explicaciones que se piden a Nieto por su encuentro con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, también en prisión por la ‘operación Lezo’. En todo caso, el portavoz popular indicó que “a mí lo que me gustaría es que los grupos se centraran esta semana en lo que es importante para los españoles que son los Presupuestos y no en la utilización de la corrupción, especialmente cuando quien la ha denunciado no han sido ellos sino el PP”.