HERNANDO (PP) TILDA DE “ MUY LAMENTABLE” EL POSIBLE FRAUDE FISCAL DE RATO

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, confesó este jueves que no conoce “en profundidad” todo lo relativo al presunto fraude fiscal que la Agencia Tributaria achaca al exvicepresidente Rodrigo Rato, pero dijo que, en cualquier caso, “todo esto” le parece “sencillamente muy lamentable”.Hernando hizo estas consideraciones en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara Baja, al ser preguntado por el fraude que la Agencia Tributaria que atribuye a Rato.“Yo no conozco en profundidad el asunto, pero diré que todo esto me parece sencillamente muy lamentable”, sentenció, antes de abundar en que esta cuestión está en manos de la Justicia, que “es la que tiene que decidir y evidentemente la Justicia es para todos”.