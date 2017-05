Huertas y Seijas no descartan ir a los tribunales por la reorganización económica del grupo mixto de la cámara balear

Etiquetas

Seijas da un plazo de 15 días porque considera que puede haber "indicios de prevaricación"

Las ex diputadas de Podemos, Xelo Huertas y Montserrat Seijas, actualmente en el grupo mixto, han planteado tras la junta de portavoces de este miércoles que no descartan ir a los tribunales si no se soluciona la reorganización económica en dicho grupo.

Así, ambas parlamentarias han explicado que desde enero los dos miembros de Ciudadanos (Cs) y la diputada de Gent per Formentera (GxF), Sílvia Tur, "están cobrando entre los tres, las subvenciones para trabajo parlamentario que corresponden a los cinco diputados del grupo".

Por su parte, Seijas, que ha reiterado que quiere volver a Podemos, ha dado un "plazo máximo de 15 días" para solucionar este asunto y que una vez se cumpla tomará "medidas judiciales" porque considera que "puede haber indicios de prevaricación". Además, ha pedido a Tur que "deje de hacer de comisaria política de Podemos dentro del grupo mixto".

Huertas ha señalado que la reorganización de las subvenciones "no supone ningún gasto más" como sí supone, ha dicho, que "un asesor de comunicación del PSIB" vaya en el viaje al Sahara que se realiza desde el Parlament y que parte este miércoles. "Me han dicho que lo han decidido entre todos los grupos y que antes preguntaron a alguien de la casa pero nadie quiso, pero me sorprende", ha dicho.