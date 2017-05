IGLESIAS VE "ANECDÓTICO" QUE UN SENADOR ROMPA UNA FOTO DE SUSANA DÍAZ

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, considera "anecdótico" que el senador de Compromís Carles Mulet rompiera una foto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante un debate parlamentario.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias dejó claro que ese "no es mi estilo" y quiso marcar distancia respecto de los actos de un senador "de una formación que no es la mía". "Yo no lo haría así", añadió, convencido de que se puede criticar a los rivales políticos sin romper fotos. Sin embargo, precisó que no lo considera un comportamiento "grave". Grave, en su opinión, es lo que está haciendo el PP con las instituciones o el comportamiento del Fiscal Anticorrupción, Manuel Moix, pero que un senador rompa una foto durante un debate le parece "una anécdota", por mucho que algunos quieren poner "al mismo nivel" ese gesto con el de quienes "roban a manos llenas". "Eso ya no se lo cree nadie", añadió.