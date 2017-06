MOCIÓN. IGLESIAS Y MONTERO DESPEJAN SUS AGENDAS PARA CENTRARSE EN SUS DISCURSOS

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de Unidos, Irene Montero, han despejado este lunes sus agendas mediáticas para dedicar todo el tiempo posible a los discursos que expondrán mañana en el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy y perfilar los últimos detalles.Según explicaron fuentes cercanas a ambos dirigentes, Iglesias y Montero dedican la jornada a ensayar sus respectivas intervenciones en un debate en el que “esperan” que intervenga el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A las 9.00 horas empezará Irene Montero con un discurso largo, de más de una hora, en el que expondrá los motivos de la censura al Gobierno. Tras su alocución espera que tome la palabra el Ejecutivo, potestad que le da el Reglamento del Congreso de los Diputados durante todo el debate. En este sentido, el perfil que más se ajusta para contestar a Montero sería la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que en las últimas horas ha asegurado que todos los ministros “están preparados” por si tuvieran que intervenir, siguiendo la “instrucción” del jefe del Ejecutivo. La propia vicepresidenta auguró hoy un debate “bronco”. Después subirá a la tribuna Pablo Iglesias, que ofrecerá un discurso “muy extenso”, superando con creces el tiempo que antes habrá dedicado a su discurso Irene Montero. El secretario general de Podemos ha preparado una intervención dura y contundente, aunque tendrá que mostrar también un perfil 'presidenciable'. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos ha reunido esta tarde a sus parlamentarios en la Cámara Baja para adoctrinarles acerca de las pautas a seguir este martes. A esta reunión no ha acudido ni Iglesias ni Montero, que han despejado totalmente sus agendas en la víspera del debate de la moción. Podemos compartió hoy en redes sociales un 'clip' de vídeo para destacar “lo que Rajoy no te dirá mañana”, destacando que querrá obviar su citación como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio que investiga la ‘trama Gürtel’.Seguidamente, recogieron unas declaraciones de Rajoy en las que dice que hay que “saber decir que sí, saber decir que no, saber mirar hacia otro lado cuando hay que hacerlo”, que es lo que desde Unidos Podemos creen que hará mañana.