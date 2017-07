IGLESIAS RESPONDE AL PP QUE SU CORRUPCIÓN "NO SE PUEDE BLANQUEAR"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, respondió hoy al PP que su corrupción “no se puede blanquear”, después de que los populares acusaran este jueves en el Senado a la formación morada de blanquear dinero procedente de Gobiernos extranjeros a través de mecanismos como el ‘crowdfounding’.En los pasillos del Congreso, Iglesias fue preguntado por el hecho de que el responsable de Finanzas de su partido, Daniel de Frutos, compareciera este jueves en la Cámara Alta ante la comisión que investiga las cuentas de los partidos.En el transcurso de esta sesión, el senador del PP Luis Aznar acusó a Podemos de blanquear dinero de Gobiernos extranjeros mediante el ‘crowdfounding’, los microcréditos o las donaciones finalistas."EL PP ES UN PELIGRO"Frente este planteamiento, Iglesias dijo que el PP "es un partido que no debería gobernar, porque es un peligro", al tiempo que añadió que la corrupción de los populares "no se puede blanquear”. Preguntado por las comparecencias en el Congreso de los extesoreros del PP, el líder de Podemos dijo que no estaba al corriente de lo que había declarado, entre otros, Rosendo Naseiro, ya que estuvo toda la mañana ocupado con reuniones de su partido. Iglesias añadió que quienes están siendo “perseguidos” por la Policía son los miembros del PP. “Son el partido más corrupto de Europa, el partido de la desvergüenza y cuando les preguntan por corrupción responden por Venezuela”, dijo al referirse a la sesión de control al Gobierno de este miércoles, en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acusó al líder de la formación morada de “practicar” la “corrupción democrática”.