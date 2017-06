RAJOY PODRÁ IGNORAR A IGLESIAS EN LA MOCIÓN DE CENSURA O PROVOCAR UN 'CARA A CARA' CON ÉL

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puede elegir si en el debate de la moción de censura contra él que se debatirá desde el 13 de junio en el Congreso de los Diputados ignora al candidato alternativo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, o provoca un 'cara a cara' con él. En el debate de la moción de censura que prevé el Reglamento del Congreso de los Diputados no se recoge la intervención del presidente del Gobierno en ejercicio, ya que el objetivo de esa iniciativa es examinar al candidato alternativo. Sin embargo, el artículo 70.5 de ese mismo Reglamento faculta al presidente y a los demás miembros del Gobierno a tomar la palabra en cualquier debate siempre que lo soliciten, si bien la potestad para otorgarla corresponde en último término a la Presidencia de la Cámara. Por tanto, el presidente tiene diferentes opciones a su alcance. Podría no participar en el debate; responder a los portavoces pero no al candidato, como hizo Adolfo Suárez con Felipe González en 1980; o confrontar abiertamente con el aspirante a presidente, como hizo González con Antonio Hernández Mancha en 1987. Incluso podría optar por una fórmula intermedia en la que intervinieran otros miembros del Gobierno para rebatir tanto a Iglesias como a otros portavoces. SUÁREZ, "UN POCO PERPLEJO"Así, el 29 de mayo de 1980, en la moción que promovió el PSOE contra Suárez, este último tomó la palabra al término de las exposiciones de los diferentes portavoces. Aunque no fue un ‘cara a cara’ y apenas duró tres minutos, Suárez aprovechó los rumores que en aquel momento se escuchaban en el Hemiciclo para mostrarse “un poco perplejo por la sorpresa de la oposición” ante las intervenciones en aquel debate de diferentes miembros del Gobierno. En el segundo día del debate, Suárez volvió a intervenir para contestar a otros portavoces, como Gregorio Peces Barba o Santiago Carrillo, pero no al candidato de aquella moción, Felipe González. El resultado de esta moción, que se votó a las 20.25 horas, fue 152 votos a favor, 166 en contra, 21 abstenciones y 11 ausencias. LA MOCIÓN CONTRA GONZÁLEZLa segunda moción de la democracia fue en 1987, con Felipe González como presidente del Gobierno y un candidato alternativo que no era diputado, Antonio Hernández Mancha, líder de Alianza Popular. El presidente sí respondió abiertamente al aspirante, y también lo hizo como portavoz socialista Alfonso Guerra, que ocupaba la Vicepresidencia del Gobierno.El debate de la moción de censura comenzó el 26 de marzo, apenas 48 horas después de su entrada en el registro, y duró dos días. No obstante, para cumplir con el plazo mínimo de cinco días que marca la Constitución entre el registro y la votación, ésta se produjo el 30 de marzo de 1987, iniciándose a las 16.05 horas. Esto desmonta el argumento de Podemos, que alega que en esa ocasión no se respetó ese plazo constitucional de cinco días. La formación registró su moción de censura dos días antes de las primarias del PSOE. La fecha del debate de la moción depende de la Presidencia del Congreso, esta vez Ana Pastor, que, teniendo en cuenta el debate de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), la fijó para el 13 de junio. En Podemos ven “intereses partidistas” en la dilación, ya que desde la presentación de la moción, el 19 de mayo, pasarán 25 días hasta el inicio del debate, un lapso de tiempo que, consideran, Pastor ha dilatado demasiado.